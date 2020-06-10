Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı.



Özkan Uğur ve Fuat Güner ile bir karesini paylaşan Alanson, altına şu notu düştü:

"Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."