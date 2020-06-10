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Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması

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Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur açıklaması
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'MFÖ' grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan yakın arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Alanson, "Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler" dedi.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı.

Mazhar Alansondan Özkan Uğur açıklaması

Özkan Uğur ve Fuat Güner ile bir karesini paylaşan Alanson, altına şu notu düştü:

 "Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."

Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler
Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler
İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, kamera karşısına geçti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
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