MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin!
GeriMagazin Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin!
Abone Olgoogle-news

The Rolling Stones’un kurucusu Mick Jagger’ın grubunu The Beatles ile kıyaslaması Mazhar Alanson’u çılgına çevirdi. Tepkisini önce kendi Instagram’ında dile getiren Alanson, daha sonra Jagger’ın bir paylaşımının altına yorum yazdı.

AÇIKLAMASINA ÇOK KIZDI

Paul McCartney, eski grubu The Beatles’ın The Rolling Stones’dan daha iyi olduğunu söyledi. Mick Jagger ise kendi grubunu savunarak “Bir grup hâlâ stadyumlarda çalmaya devam ediyor, diğer grup artık yok” dedi. Jagger’ın bu açıklaması, grubu MFÖ ile Türk popuna damga vuran Mazhar Alanson’u kızdırdı. Alanson, Jagger’a sosyal medyada tepki gösterdi:

Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin

Mick Jagger

BEATLES KOPYACISI!

“Mick Jagger, Amerikan blues müziğini hızlandırıp Amerika’ya satan, 74 yaşında sahnede garip danslar yapan biri. Sen kimsin kendini Beatles’la mukayese ediyorsun? Beatles dünyayı değiştirdi. Paul McCartney müzik dâhisi, sen bir köçeksin. Beatles kopyacısı. Elbette onlar sizden kat kat iyi sanatçılardı. Bir ‘Imagine’, bir ‘Yesterday’ yazabildin mi?”

Mazhar Alanson’dan Mick Jagger’a: Sen bir köçeksin

The Beatles

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle