Mazhar Alanson: Recep İvedik hayranıyım

Her Şey Güzel Olacak ve Hokkabaz filmlerinde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz’la olan dostluğu hakkında konuşan Mazhar Alanson, “Cem sinema için güzel şeyler yaptı, pahalı prodüksiyonların yapılabileceğini gösterdi” dedi. Alanson, bir de itirafta bulundu, Yılmaz’ın gişedeki rakibi Şahan Gökbakar’ın eğlenceli tiplemesi Recep İvedik’in hayranı olduğunu açıkladı: “Aslında ben Recep İvedik hayranıyım, Recep İvedik’i üçer kez izlemişimdir. Şahan ile de daha tanışamadım. Cem ile de sık görüşemiyoruz aslında. Ben zor biriyimdir, benimle çalışmak Cem’i yordu.”