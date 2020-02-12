MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMazhar Alanson: Recep İvedik hayranıyım
GeriMagazin Mazhar Alanson: Recep İvedik hayranıyım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 12.02.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Mazhar Alanson: Recep İvedik hayranıyım

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Mazhar Alanson: Recep İvedik hayranıyım

Kadir Çetin’in sunduğu “Star” programına konuk olan Mazhar Alanson, Şahan Gökbakar’ın gişe rekortmeni “Recep İvedik” serisinin hayranı olduğunu söyledi.

Her Şey Güzel Olacak ve Hokkabaz filmlerinde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz’la olan dostluğu hakkında konuşan Mazhar Alanson, “Cem sinema için güzel şeyler yaptı, pahalı prodüksiyonların yapılabileceğini gösterdi” dedi. Alanson, bir de itirafta bulundu, Yılmaz’ın gişedeki rakibi Şahan Gökbakar’ın eğlenceli tiplemesi Recep İvedik’in hayranı olduğunu açıkladı: “Aslında ben Recep İvedik hayranıyım, Recep İvedik’i üçer kez izlemişimdir. Şahan ile de daha tanışamadım. Cem ile de sık görüşemiyoruz aslında. Ben zor biriyimdir, benimle çalışmak Cem’i yordu.”  

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle