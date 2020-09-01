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Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:43 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem!

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Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem!
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MFÖ’nün 27 Ağustos’ta Bodrum’da vereceği konserin iptal edilmesi, tartışılmaya devam ediyor. İki gündür süren tartışmaların ardından Mazhar Alanson, “Beni linç ediyorlar” diyerek isyan etti.

MFÖ’nün Bodrum’da 27 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edildi. Konserin iptal nedeni olarak ‘sıfır bilet’ iddiası ortaya atıldı. Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson’un yaptığı bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem

ÇOCUKLAR BİLE İNANMAZ

Bu iddialara sosyal medyasından yanıt veren Alanson “Vurun ulan vurun ben kolay ölmem” diye isyan etti. O sözlerin kendisine ait olmadığını belirten sanatçı, “Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, ‘Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye. Ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!’ demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar” dedi. Alanson bilet iddiaları için kısa ve net konuştu: “Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz.”
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem

Ortak kararla iptal edildi

Bodrum konserinin organizasyon şirketi KerkiSolfej de basın açıklaması yaptı: “27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır. Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.”

Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun ben kolay ölmem

Özkan Uğur, grup arkadaşına Instagram’da yayınladığı mesajla (üstte) destek oldu.

 

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