Haberin Devamı

DEĞİŞİM ZAMANI

Eda Ece, Marmaris tatilinde çekilen mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı spor videosunun altına esprili bir not düştü: “Spora uyandım. İnsanlar değişebiliyor. Zaten Mars, Koç. Sevmesem de başarabilirim. Gazetedeki antiloba inanma.”

Gözden Kaçmasın Eda Ece ile Buğrahan Tuncer tatilde... Keyifler yerinde Haberi görüntüle

SEZONU AÇTI

Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere önceki gün Bitez’deki bir sahilde görüntülendi.

Karadere, kızı Ece Arven ile tatil sezonunu açtığını söyledi. Karadere, yarışmanın da yorgunluğunu attı. Anne-kız, denize girmedi fakat suda oyunlar oynadı. İkili, daha sonra iskeleye döndü. (Kamil SÜMER)

YİNE BİRLİKTE

Haberin Devamı

Dizi setlerinde başlayan dostluklarını devam ettiren ve sık sık beraber vakit geçiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yine birlikte tatile çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tatil yapan ikili, bu kez Kaz Dağları’na gitti. Akalay, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

SOHBET KOYULAŞTI

Çeşme’de tatil yapan Aybüke Albere ve Fırat Çelik, 2 hafta önce görüntülendikleri yerde objektife yansıdı. İkilinin samimiyeti görenlere “Havada aşk kokusu var” dedirtti.

Aynı adres aynı görüntü

Haberin Devamı

Tatil için Çeşme’yi tercih eden oyuncu Fırat Çelik ve şarkıcı Aybüke Albere, 2 hafta önce denizde sohbet ederken görüntülenmişti. İki ünlü isim önceki gün yine aynı adreste, aynı görüntüyü verdi.Before Sunset Beach’te denize giren ve suyun içinde uzun süre sohbet eden Çelik ile Albere, daha sonra localarına geçip güneşlendi. İkili arasındaki samimiyet, diğer tatilcilerin de dikkatini çekti. (Deniz BOY)

DENİZ AŞKI

Tatil fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Burçin Terzioğlu, sayfasına yeni kareler ekledi.

Bu kez siyah mayosuyla poz veren oyuncunun mavi kalp emoji’siyle yayınladığı fotoğraflara beğeni yağdı.

SEVGİLİ İLE SELFİE

Ecem Çırpan mor bikinisiyle sahilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Çeşme’de tatil yapan Çırpan’ın fotoğrafları kısa sürede birçok yorum aldı. Ünlü model, sevgilisi Lider Şahin ile de selfie çekti.

SICAKLIK KONTROLÜ

Simge Ünal önceki gün Çeşme’deki Boyalık Beach’te görüntülendi.

Haberin Devamı

Gelecek ay Kazablanka’ya gideceğini söyleyen ünlü model, denize girmeden önce denizin sıcaklığını kontrol etti. Suyu soğuk bulunca yüzmekten vazgeçen Ünal, şezlonguna döndü. Simge Ünal, daha sonra sahilin restoran kısmındaki arkadaşlarının yanına geçti. (Deniz BOY)