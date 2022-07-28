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Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

#Eda Ece#Birce Akalay#Burçin Terzioğlu
Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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DEĞİŞİM ZAMANI    

Eda Ece, Marmaris tatilinde çekilen mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı spor videosunun altına esprili bir not düştü: “Spora uyandım. İnsanlar değişebiliyor. Zaten Mars, Koç. Sevmesem de başarabilirim. Gazetedeki antiloba inanma.”

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SEZONU AÇTI

Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere önceki gün Bitez’deki bir sahilde görüntülendi.

Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

Karadere, kızı Ece Arven ile tatil sezonunu açtığını söyledi. Karadere, yarışmanın da yorgunluğunu attı. Anne-kız, denize girmedi fakat suda oyunlar oynadı. İkili, daha sonra iskeleye döndü. (Kamil SÜMER)

YİNE BİRLİKTE

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Dizi setlerinde başlayan dostluklarını devam ettiren ve sık sık beraber vakit geçiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol yine birlikte tatile çıktı.

Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tatil yapan ikili, bu kez Kaz Dağları’na gitti. Akalay, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

SOHBET KOYULAŞTI

Çeşme’de tatil yapan Aybüke Albere ve Fırat Çelik, 2 hafta önce görüntülendikleri yerde objektife yansıdı. İkilinin samimiyeti görenlere “Havada aşk kokusu var” dedirtti.

Aynı adres aynı görüntü

Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı


Tatil için Çeşme’yi tercih eden oyuncu Fırat Çelik ve şarkıcı Aybüke Albere, 2 hafta önce denizde sohbet ederken görüntülenmişti. İki ünlü isim önceki gün yine aynı adreste, aynı görüntüyü verdi.

Tatili birlikte geçiriyorlar

Before Sunset Beach’te denize giren ve suyun içinde uzun süre sohbet eden Çelik ile Albere, daha sonra localarına geçip güneşlendi. İkili arasındaki samimiyet, diğer tatilcilerin de dikkatini çekti. (Deniz BOY)

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Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

DENİZ AŞKI

Tatil fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Burçin Terzioğlu, sayfasına yeni kareler ekledi.

Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı


Bu kez siyah mayosuyla poz veren oyuncunun mavi kalp emoji’siyle yayınladığı fotoğraflara beğeni yağdı.

SEVGİLİ İLE SELFİE

Ecem Çırpan mor bikinisiyle sahilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

Çeşme’de tatil yapan Çırpan’ın fotoğrafları kısa sürede birçok yorum aldı. Ünlü model, sevgilisi Lider Şahin ile de selfie çekti.

SICAKLIK KONTROLÜ

Simge Ünal önceki gün Çeşme’deki Boyalık Beach’te görüntülendi.

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Mayolu fotoğraflarının ardından spora başladı

Gelecek ay Kazablanka’ya gideceğini söyleyen ünlü model, denize girmeden önce denizin sıcaklığını kontrol etti. Suyu soğuk bulunca yüzmekten vazgeçen Ünal, şezlonguna döndü. Simge Ünal, daha sonra sahilin restoran kısmındaki arkadaşlarının yanına geçti. (Deniz BOY)

 

 

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