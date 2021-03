Maye Musk: 67 yaşında süper model oldum artık zamanı gelmişti

* Nereden bağlanıyorsunuz?

- Los Angeles’tayım. Yakında New York’a taşınacağım.

* Elon Musk, Tosca Musk ve Kimbal Musk... Üç başarılı isim. Çocuklarınızla ne sıklıkta görüşüyorsunuz?

- Tosca, “Gabriel’s Inferno” filminin çekimleri için İtalya’ya gitti. Çok yoğun çalışıyor. Ama İtalya’ya gitmeden önce bana, çocuklarına, Elon ve Elon’un çocuklarına büyük bir yemek daveti verdi. Kimbal’ı çok sık görüyorum. Los Angeles’a ziyarete geliyor ya da ben Boulder’a (Colorado) gidiyorum onu görmek için. Noel’de üç çocuğum ve 12 torunumla bir aradaydık. Birlikte olmak beni çok mutlu etti.

* New York’a taşınacağınızı söylediniz. Neden Los Angeles’tan ayrılıyorsunuz?

- 13 yıl New York’ta yaşadım. Sonra kızım Tosca’ya ikiz bebekleri için yardım etmeye geldim. Bebekleri tüp bebek tedavisiyle doğurdu ve yardımcı olacak bir erkek yoktu yanında. Gerçi şimdiye kadar yardımcı olan bir erkek hiç görmedim. Ben evliyken kocam “Yemek yap” derdi. “Ama bebek var” derdim. “Bebek olsa da benim için hâlâ yemek pişirmek zorundasın” derdi. İlginçti. Kızıma bebekler konusunda yardım etmeye geldim. Kızım LA’de kalmamı isteyince New York’taki dairemi sattım ve ona yakın bir ev aldım. 8 yıldır Los Angeles’tayım.

Kızım şimdi Atlanta-Georgia’ya taşındı, çünkü Atlanta filmler için harika vergi indirimleri yapıyor. Ayrıca ekibi, kazandıkları parayla Atlanta’dan ev satın alabilir. Buna karşın Kaliforniya çok pahalı. Kaliforniya’da ev almaya kimsenin parası yetmiyor. Elon Teksas’a, Kimbal Colorado’ya taşındı. Benim burada ne işim var? New York’a dönmeye karar verdim. Modellik için daha uygun bir şehir. Ayrıca Avrupa’ya daha yakın.

ÇOCUKLARIMIN İSTEDİKLERİNİ YAPMALARINA İZİN VERDİM

* Elon Musk, dünyanın en zengin insanı. Geleceğe yönelik çılgın fikirlerin sahibi. Onun başarıları annesi olarak size neler hissettiriyor?

- Elon benim sadece oğlum. Tosca kendi kurduğu dijital platform Passionflix’ten bahseder. Kimbal restoranları veya sebze bahçelerini anlatır. Elon neler yaptığından bahseder. Güleriz, eğleniriz. Elon daima zamanının ilerisinde bir çocuktu. Farklı şirketleri oldu. Çok çalışıyor. Hepimiz çok çalışıyoruz ama birlikteyken çok gülüyoruz. Elon’un başarıları için mutluyuz. Onun yerinde olmadığımız için de mutluyuz. Çünkü Elon olmak, baskı altında olmak demek.

* Nelere dikkat ettiniz çocuklarınızı büyütürken?

- Çocuklarımı, tıpkı benim annemle babamın beni yetiştirdiği gibi yetiştirdim. Annemle babam dürüst, çalışkan, eğlenceli, pozitif insanlardı. Bizi çok bağımsız bıraktılar. Beş kardeştik. Kendimiz okula gider gelirdik, ödevimizi kendimiz yapardık. Onlar asla ödevlerimizi kontrol etmezdi. Sporumuzu yapardık, kendi bale ve piyano derslerimize giderdik. Anne babamızı sadece akşam saat 6’da görürdük. Benim çocuklarım için de aynı şey geçerliydi.

Tosca 5 yaşından itibaren telefon görüşmelerime yardım ederdi, Kimbal bizim için yemek pişirirdi, Elon ise her türlü teknolojide yardımcı olurdu. Üniversite başvurularını kendileri yaptılar. Okul kredilerini kendileri almak zorundaydılar. İş bulmaları gerekiyordu, burs almaları gerekiyordu. Yapmak istedikleri her şeyi kendileri takip etmek zorundaydılar.

Elon, işletme diplomasından sonra fizik diploması aldı. Kimbal, ilk şirketlerini sattıktan sonra, Fransız Aşçılık Enstitüsü’nde şef olmak için okudu, hayallerinin peşinden gitti. Tosca her zaman film endüstrisinde yer aldı. Ben de kendi istediklerini yapmalarına izin verdim ve kendi kararlarından sorumlu olacaklarını söyledim.

GELECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

* Gelelim kitabınıza... “A Woman Makes A Plan” bir tavsiye kitabı...

- Evet! Hayatım hakkında konuşmam, nerelerde hata yaptığım ve mutsuz bir durumdan hızlıca nasıl çıktığım konusunda tavsiye vermem istendi.

* İnsanlara yüz yüze tavsiyeler veriyor musunuz, yoksa sadece yazıyor musunuz?

- 45 yıl özel muayenehanem vardı ve bire bir sağlıklı beslenme tavsiyeleri veriyordum. Doktorlar, özellikle yüksek kolesterol, gizli şeker, diyabet veya beslenmeyle ilgili herhangi bir kronik hastalıkları varsa hastalarını bana gönderirdi.

Dünya genelinde diyetler ve bilime dayalı beslenme üzerine dersler, konferanslar verdim.

Bir sağlıklı yaşam-wellness profesyoneli olarak kendi işinizi nasıl kuracağınız hakkında da konuşurdum. Çünkü ben her zaman kendi işimi yönettim.

Ve sonra, yaklaşık 5 yıl önce süper model oldum. Benim için çok etkileyici bir şey. (Gülüyor) Zamanı gelmişti, 67 yaşındaydım ve New York Moda Haftası’nda ilk kez yürüyordum. Şimdi alıştım, çok güzel yapıyorum. (Gülüyor) Sonra bu kitabı yazdım. Kitap dünya çapında başarı elde etti. Geleceğim için çok mutluyum!

MODELLİK BENİM İÇİN YARI ZAMANLI BİR İŞTİ

* İçinizde gizli bir model olma arzusu mu vardı?

- Asla gizli bir arzu değildi. Eğitimime odaklanmıştım. Tukkies’den (University of Pretoria) lisans diplomamı aldım. Ve sonra Orange Free State University’de yüksek lisans derecesi yaptım.

Her zaman eğitime ve iyi şeyler yapmaya odaklandım. Modellik benim için yarı zamanlı bir işti. Güney Afrika’dan Kanada’ya taşındım. Kimseye modellik yaptığımı söylemedim.

40’lı yaşlarımda hâlâ model olmayı beklemiyordum ama devam etti. 47 yaşında Amerika’ya taşındım. İnsanlar yanıma gelip “Güzelsin” diyordu. Tepkim “Ne, güzel miyim!” oluyordu. Çünkü Güney Afrika’da insanlar böyle şeyler söylemez.

Kızım Tosca ziyarete geldi. Bana “İnsanlar neden sürekli güzel olduğunu söylüyor?” dedi. Ben de “Bilmiyorum, Amerika’da önemli bir şey galiba” diyordum. Gizli bir arzu değildi ama paylaşmadığım bir arzuydu. 67 yaşında gerçek oldu.

GÜNDE 8 ÖĞÜN

* Oldukça etkileyici bir beslenme düzeniniz var...

- Evet. Doğal olarak zayıf değilim. Bir şeylerin yoldan çıkmaması için her gün öğünlerimi ve hatta her saati planlamam gerekiyor.·

* Günde gerçekten 6-8 kez yemek mi yiyorsunuz?

- Evet! Öğünüm sadece bir elma veya yoğurt olabiliyor. Ya da bir dilim ekmek ve fıstık ezmesi. Büyük öğünler değil, küçük öğünler tercih ediyorum. Sadece acıktığımda yemek yerim ve bu küçük öğünler sayesinde ana öğünlerde çok yemek yemem.

KOLAY BİR HAYATIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR

* İnsanların sizin hakkınızda sahip olduğu en büyük yanılgı nedir?

- İnsanlar benim kolay bir hayatım olduğunu düşünüyor. Oysa üç çocuğum da kitap yazarken bana “O kitabı yazıyorsan mücadelelerinden bahsetsen iyi olur, çünkü hepsinde seninleydik” dediler.

ÇOĞU ERKEK ROMANTİZMİ BİLMİYOR

* Kitabınızda romantizmi de anlatmışsınız...

- Kitabımda ilişkilerde asla başarılı olamadığımı söyledim. Bana göre romantizm, bir erkeğin size güller getirmesi, nazik davranması, düşünceli ve yardımcı olmasıdır. Ama ben erkekleri çoğu zaman bencil buldum. Bir Alman erkek arkadaşım dışında diğer sevgililerim beni asla desteklemedi. Çoğu erkek romantizmi bilmiyor.

DOKTORLAR HASTALARI DİYETİSYENE GÖNDERMEK KONUSUNDA İSTEKSİZ

* 72 yaşındasınız ve harika görünüyorsunuz. Kitabınızda sağlıklı hissetmek için ilaçlara karşı sağlıklı beslenme ve gıdanın önemini anlatıyorsunuz. Biraz açar mısınız bu konuyu?

- Beslenme, her türlü ilaçtan daha iyi sonuç verir. Bununla birlikte beslenme sigorta kapsamında değil, fakat ilaçlar sigorta kapsamında. Bu yüzden doktorlar hastaları diyetisyene göndermek konusunda isteksizler. Pahalı olduğumuzdan değil, sadece sigorta kapsamında olmadığımızdan. Ben hasta kabul ederken hastalarının sağlığına önem veren doktorlar vardı. Gizli şekeri olan veya yüksek kolesterollü bir hasta varsa, ilaçların yan etkileriyle karşılaşmalarındansa yeme alışkanlıklarını değiştirmelerinin daha iyi olduğunu biliyorlardı.



* Hangi ülkelerin mutfağı sağlıklı beslenme tarzınıza uygun?

- Akdeniz diyetinin kronik hastalık riskini azaltmada etkili olduğu biliniyor. Bu yüzden Akdeniz bölgesi. Ama yine de aşırı yiyemezsin. Akdeniz diyeti yapsan da kilo alabilirsin.