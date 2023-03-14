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Mauro Icardi 3 kadınla gecelerde

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Mauro Icardi 3 kadınla gecelerde
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:35

Eşi Wanda Nara ile barıştıklarını duyuran Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul gecelerinde üç kadınla görüntülendi.

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BARIŞTIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, ayrılık kararı aldığı eşi Wanda Nara ile kısa süre sonra barışmış, sorunlarını aştıklarını da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya ilan etmişti. Ancak ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi kafaları karıştırdı. Icardi, Kuruçeşme’deki Scatola adlı mekânda üç kadınla felekten bir gece çaldı.

Mauro Icardi 3 kadınla gecelerde


DÜŞEN ŞAPKASINI TARAFTAR ALDI

Mekândan sabaha karşı ayrılan Icardi, birlikte görüntü vermemek için kadınları önden yolladı.

Mauro Icardi 3 kadınla gecelerde

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Yüzünü şapkasıyla gizleyen futbolcu için VIP aracı kapıya kadar yanaştırıldı. Icardi aracına binerken başını çarpınca şapkası yere düştü. Mekânın önünde bekleyen taraftarlardan biri şapkayı alarak kaçtı.

Mauro Icardi 3 kadınla gecelerde



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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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