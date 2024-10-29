Ünlü oyuncu bir yıl önce evinde ölü bulunmuştu… ‘Oğlumu kurtaramadım’ diyen annesi hala gözyaşı döküyor: O yapayalnız bir ruhtu

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Daha sadece 54 yaşında hayatını kaybeden Matthew Perry’nin şöhretinin doruğunda olduğu Friends günlerinden beri uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiği biliniyordu.

Friends dizisinin sevilen yıldızı Matthew Perry bir yıl önce trajik şekilde hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğdu

Ünlü yıldızın sonunu getiren de ne yazık ki bu korkunç bağımlılık oldu…

Matthew Perry’nin annesi Suzanne Morrison ve üvey babası Keith Morrison, oğullarının ölümünün birinci yıl dönümünde “Today” adlı talk şov programına katılıp oğullarını andılar.

Matthew Perry'nin annesi ve üvey babası, oğullarının ölümünden bir yıl sonra yaşadıklarını Today programına anlattılar, program dün, Perry'nin birini ölüm yıl dönümünde yayınlandı

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Duygu yüklü programda Matthew Perry’nin 81 yaşındaki annesi Suzanne Morrison, oğlunun ölümünden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı ve “O çok yalnız bir ruhtu” diyerek “Ona yardım edemedim. Oğlumu ölümden kurtaramadım” diyerek ağladı.

Suzanne ve Ketih Morrison Matthew Perry'nin ölümü hakkında konuşurken duygusal anlar yaşandı... Suzanne Morriason "Oğlumun ölümüne engel olamadım" derken gözyaşlarına boğuldu

Suzanne Morrison “Matthew oğlum olduğu için ben çok şanslı bir kadınım, ama bir aksaklık vardı, yapamadığım, üstesinden gelemediğim bir sorun vardı,” derken sesi çatladı ve gözyaşlarına boğuldu.

Suzanne röportajın ilerleyen bölümlerinde Perry'nin ölümünden önce on yıllar boyunca bağımlılıkla verdiği savaşı ve ayık kalma mücadelesini anlatırken de zor anlar yaşadı.

Suzanne Morrison oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra evine giderken böyle görüntülenmişti

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1981'den beri evli olan Suzanne ve Keith Morrison, 28 Ekim 2023'te “Friends” aktörü oğullarının öldüğüne dair o korkunç telefonu almıştı. Keith Morrison “Biri Suzanne'ı aradı ve sadece 'Matthew öldü' dedi” sözleriyle o korkunç anları anlattı.

Annesi Suzanne genç yaşında kaybettiği oğlu için “Bence ruhunda da çok yalnızdı” derken Keith Morrison da üvey oğlunun “güvensiz, genellikle çok üzgün bir adam” olduğunu ekledi.

Suzanne Morriason oğlunun sanki öleceğini hissettiğini bu yüzden de kendisine sık sık onu ne kadar sevdiğini söylemeye başladığını anlattı

Ölümünden kısa bir süre önce Perry annesi Suzanne Morrison’a onu ne kadar çok sevdiğini daha sık söylemeye başlamış, onunla birlikte olmaktan ne kadar mutlu olduğunu her fırsatta dile getirir olmuştu.

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Annesi Suzanne, Matthew Perry’nin bunu sanki başına geleceklerini hissettiği, öleceğini bildiği için yaptığını da sözlerine ekledi.

Ünlü yıldızın ölümüyle bağlantılı olarak iki doktorla birlikte kişisel asistanın da dahil olduğu beş kişi hakkındaki soruşturma sürüyor

Perry geçen yıl Los Angeles'taki evinde jakuzide öldüğünde 54 yaşındaydı. Ölüm nedeni daha sonra ketaminin akut etkileri olarak belirlenirken, boğulma ve koroner arter hastalığı da ölümünden sorumlu bulunan faktörler arasında yer aldı.

Matthew Perry, ölümünden bir yıl önce piyasaya çıkan hayatını anlattığı kitapta Friends dizisiyle şöhret kazandıktan sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu, çok uzun yıllar boyunca da bu bağımlılıktan kurtulamadığını yazmıştı.

Matthew Perry'nin ölüm sebebi aşırı doz ketaminle birlikte yıllar süren uyuşturucu bağımlılığının vücudunda yarattığı hasarlarla bağlantılıydı

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Bir süredir uyuşturucuyu bıraktığını ve artık daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeye başladığını katıldığı programlarda da anlatan Matthew Perry depresyon ve ağrı tedavisi için ketamin kullandığını da açıklamıştı.

Perry’nin üvey babası Keith programda “Ne kadar aldığını bilmiyorduk” diye itirafta bulundu, daha sonra da “Bu Metthew’nun kontrol edemeyeceği bir şeye dönüşmemişti” dedi.

Matthew Perry’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında iki doktor ve Perry'nin kişisel asistanının da bulunduğu beş kişi, ölümüyle bağlantılı olarak “ketamin dağıtmak için komplo kurmakla” suçlanıyor ve ölümle ilgili araştırma ve dava süreci devam ediyor.