Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı!

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TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, evleniyor...



Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Gizem Katmer evlilik kararı aldı. Çift aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı.Bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Katmer'e yüzlerce tebrik mesajı yağdı.