MasterChef Uğur diskalifiye edildi...Gözyaşlarını tutamadı
Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, pazar günü Ayyüce'nin elenmesiyle son sekize kalan isimler arasında yer almıştı.
MasterChef'in bu bölümünde MasterChef Uğur diskalifiye oldu.
Uğur Yılmaz Deniz açıklama yaparken diğer yarışmacılar da ağladı.
Uğur Deniz şunları söyledi:
"Öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve bu şekilde buradan ayrılmak hiç istemediğim bir olaydı. 2012’de sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım ve saldırgandım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı. Seneler geçtikçe olgunlaştım. Pişman oldum. Diyecek bir şey yok. Sizlerden, Acun Medya’dan ve tüm insanlardan çok özür diliyorum. O insanların tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Ne desem bilmiyorum şef."
Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda diskalifiye edildiğini duyurmuştu
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