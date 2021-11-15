MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tunahan hakkında bilgiler

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MasterChef Tunahan ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Esprili tavrı ve barbunyadan tatlı yapması ile dikkat çeken Tunahan Ak, bu akşam MasterChef’e dönmek için yarışacak. 19 yaşında olan Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunu.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Masterchef’in merak edilen isimlerinden biri olan Tunahan Ak, ana kadroya barbunyadan tatlı yaparak dahil oldu. 19 yaşında olan Tunahan, aşçılık lisesi mezunudur. Bolu’da 4 sene yatılı okumuştur. MasterChef Tunahan, 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını açıklamıştı.

Elenen isim bu akşam yarışmaya yeniden dönmek için ter dökecek.