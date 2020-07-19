Masterchef Somer Şef'in ikizi jüri üyelerini şoke etti

Somer Şef'e benzerliği ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz, yeğenlerinin geçtiğimiz sezon haftada birkaç kez kendisini arayıp "Amca televizyondasın ne yapıyorsun orada" dediklerini ifade ediyor. Ankara'da katıldığı kahve festivalinde Somer Şef'e benzerliği dolayısıyla pek çok kişinin ilgisiyle karşılaştığını söyleyen Mehmet Gökçeöz, Somer Şef olmadığını söylemesine rağmen ilgiye engel olamadığını aktardı. Mehmet Şef ise Somer Şef'e benzerliğinin omuzlarına ekstra yük bindirdiğini, dolayısıyla yemeği iyi yapması gerektiği konusunda tatlı bir uyarıda bulundu.

SOMER ŞEF: BİZİM ÇEKİMLER UZUN SÜRÜYOR ARADA BENİ İDARE EDERSİN

Yaptığı yemekle jüri üyelerinin beğenisini kazanan Mehmet Gökçeöz, önlüğünü Somer Şef'in elinden aldı. Somer Şef, bazen çekimlerin uzun sürdüğünü, her gün saat 3 gibi gelip kendisini idare etmesi halinde yemeklerini kendisinin pişireceğini söyleyerek yarışmacıyla şakalaştı.

MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katılan Mehmet Gökçeöz, Somer Şefe benzerliği ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı yemek paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Gökçeöz tıbbi mümesillik ve aynı zamanda DJ’lik yapıyor. Diğer yandan yaptığı paylaşımlardan çok seyahat yaptığı anlaşılan Mehmet Gökçeöz, MasterChef Türkiye’de sonraki tura geçebilecek mi, 16 yarışmacı arasına kalabilecek mi merak ediliyor.