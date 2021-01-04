MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı: 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim 'ukalalık' sandılar

Büyük çekişmeli geçen finalde en iyi yemeği yapan Serhat, 'bir değil iki şampiyon var' ifadelerini kullandı. Yarışmanın en başında 'basit bir şekilde şampiyon olacağım' diyen Serhat sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

MasterChef serüveninden bahseden Serhat şu mesajı paylaştı:

Bazen son değil sona giden yolculuktur önemli olan. Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim 'ukalalık' sandılar. Açıkladım, 'kıvırma' dediler. Uyguladım, 'oynuyor' dediler. Ve şimdi karşınızda bir değil iki tane dürüst, adil, hak yemeyen ve yedirtmeyen. Birbirine karşı bir sürü oyun kaybetmiş ama birinde bile saygısızlık yapmamış düşman yerine dost olmuş, 'basit bir şekilde' şampiyon olmuş insan var. Biri kupalı biri kupasız...

Bütün yarışmacı arkadaşlarımıza ve Acun Medya ailesine sonsuz teşekkürler. Her şey bir yana benim için en önemlisi olan iyiliği gördüm içinizde. Çalışanları, yarışmacıları sahiplenmeniz. Size zarar verecek olsa bile gözünüzü kırpmadan düşeni kaldırmanız ve bunlardan kimsenin haberinin olmaması bu iyiliklerin niyetinin de temiz olduğunun en büyük göstergesi. Çok zor ama güzel bir yolculuktu, sağlıcakla kalın.



Yarışmada ikinci olan Barbaros Yoloğlu ise şu açıklamayı yaptı: Başta bütün Tv8 ailesine ve Acun Medya’ya, bugüne kadar beni destekleyen bütün dostlarıma ve desteğini benden esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Sadece sizleri üzdüğüm için çok üzgünüm. Hiçbir şey bitmedi ve her şey yeni başlıyor. En başından beri en büyük rakibim olan kendimle yarışmaya devam edeceğim. Sadece biraz dinlenmeye ihtiyacım var Saygılarımla..





