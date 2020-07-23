MasterChef Mehmet Yalçınkaya babasına sevgisini böyle dile getirmişti

'MasterChef Türkiye 2020' programında jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayata gözlerini yumdu. Ünlü şef bir süredir Bolu’da tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya’nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. MasterChef Türkiye yarışma programının ünlü şefi geçtiğimiz haftalarda

sosyal medya hesabından babası ile çekildi fotoğrafı yayınlayarak duygularını dile getirmişti. Yalçınkaya, fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:



"Öz güvenli ve dik poz vermenizin nedeni yanınızdaki çınardır. Kendinizi yalnız hissettiğinizde telefonda arayacağınız bir kişinin telefon numarası vardır onu ararsınız Babanız.. İyi ki varsın muhtar Allah başımızdan eksik etmesin"

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Henüz 14 yaşındayken amcasının yanında aşçılığa başladı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim aldı. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Mehmet Yalçınkaya, kariyerinde sayısız başarılara imza attı. Türkiye’yi defalarca yurtdışında temsil eden ünlü şef, dünya çapında pek çok organizasyonda da mutfağımızın temsilcisi oldu.



Mehmet Yalçınkaya, üç sezondan bu yana MasterChef’te jüri üyeliği yapıyor.