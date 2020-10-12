MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaros Yoloğlu'nun eski hali şaşırttı

Barbaros Yoloğlu MasterChef 2020’nin beğenilen isimleri arasında yer alıyor. 26 yaşında olan MasterChef Barbaros Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmacı geçtiğimiz günlerde eski hali ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

İŞTE MASTERCHEF BARBAROS’UN ESKİ HALİ

Instagram'da 109 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı.Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.