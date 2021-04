Maskeli romantizm

MASKELİ ROMANTİZM

Oyuncu ve müzisyen kardeşi Jared Leto ile birlikte görev yaptığı Thirty Seconds to Mars adlı müzik grubuyla tanınan Shannon Leto sevgilisi Cara Santana ile birlikte Los Angeles'ta görüntülendi. Yüzlerinde maskeleriyle bir süre sohbet eden çift, sonra maskelerini indirip birbirlerini öpücüklere boğdu. Onları adım adım takip eden paparazziler de o romantik anlarını görüntüledi.

KARDEŞLERİN ARASINDAN SU SIZMIYOR

Jared ve Shannon Leto, gösteri dünyasının birbiriyle en iyi geçinen kardeşleri arasında yer alıyor. Jared Letoy, oyunculuktaki başarısının yanı sıra müzik dünyasında da adından söz ettiriyor.

GECELERE DÖNDÜ

Uzun süredir gece hayatında görünmeyen, iç çamaşırı markasına yoğunlaşan ve bu konuda da büyük başarı kazanan Rihanna son bir haftadır sık sık objektiflere takılıyor. Başarılı şarkıcı ve iş kadını önceki akşam da Batı Hollywood'da çıktığı akşam yemeğinde objektiflere takıldı. Rihanna'nın gece bile güneş gözlüğü taktığı görüldü.



PIRILTILI KYLIE

Kylie Jenner da geleneği bozmadı ve yine lüks bir restoranda akşam yemeğine gitti. Kot pantolonunun üzerine gümüş rengi pırıltılı bir bluz giyen Jenner, maskesini de ihmal etmedi. Yüzüne patlayan flaşlar nedeniyle zorla yürüyen Kylie Jenner restorana girdi.

JÜRİ HEYECANI

Sofia Vergara, önceki gün seçici kurulunda yer aldığı America's Got Talent adlı yarışma için çalışma arkadaşlarıyla buluştu. Los Angeles'ta stüdyoya giden Vergara yine her zamanki tarzından ödün vermedi. Kot pantolunun üzerine bir bluz giyen Vergara görümümünü yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.



KAFE AÇTILAR

Bir bebek bekleyen Christina Millian ve Matt Pokora, Studio City'de bir kafe açtı. Bir karnaval havasında geçen açılıştan kameralara renkli görüntüler yansıdı. Çiftin neşesi ise görülmeye değerdi.



ALIŞVERİŞ KEYFİ

Rachel Zoe, Malibu'da, alışverişte görüntülendi. Yine her zamanki bol elbise ve şapka kombinasonunu bozmayan tasarımcı ve iş kadını maske takmayı da ihmal etmedi. Zoe, zayıflığını kapatan bol giyim tarzıyla dikkat çekiyor.



YİNE RENGARENK

Los Angeles sokaklarının en renkli simalarından biri olan 70 yaşındaki Anglyne, yine pembe arabasıyla görüntülendi. Bir kahve dükkanının önünde duran Anglyne, arabasıyla uygun renkteki kıyafetiyle dikkat çekti. Dükkandan içecek bir şeyler alan Anglyne, daha sonra tekrar aracına gitti.

