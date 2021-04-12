Maskeli romantizm

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MASKELÄ° ROMANTÄ°ZM

Oyuncu ve mÃ¼zisyen kardeÅŸi Jared Leto ile birlikte gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± Thirty Seconds to Mars adlÄ± mÃ¼zik grubuyla tanÄ±nan Shannon Leto sevgilisi Cara Santana ile birlikte Los Angeles'ta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. YÃ¼zlerinde maskeleriyle bir sÃ¼re sohbet eden Ã§ift, sonra maskelerini indirip birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu. OnlarÄ± adÄ±m adÄ±m takip eden paparazziler de o romantik anlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

KARDEÅžLERÄ°N ARASINDAN SU SIZMIYOR

Jared ve Shannon Leto, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birbiriyle en iyi geÃ§inen kardeÅŸleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Jared Letoy, oyunculuktaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.

GECELERE DÃ–NDÃœ

Uzun sÃ¼redir gece hayatÄ±nda gÃ¶rÃ¼nmeyen, iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± markasÄ±na yoÄŸunlaÅŸan ve bu konuda da bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazanan Rihanna son bir haftadÄ±r sÄ±k sÄ±k objektiflere takÄ±lÄ±yor. BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± ve iÅŸ kadÄ±nÄ± Ã¶nceki akÅŸam da BatÄ± Hollywood'da Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± akÅŸam yemeÄŸinde objektiflere takÄ±ldÄ±. Rihanna'nÄ±n gece bile gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



PIRILTILI KYLIE

Kylie Jenner da geleneÄŸi bozmadÄ± ve yine lÃ¼ks bir restoranda akÅŸam yemeÄŸine gitti. Kot pantolonunun Ã¼zerine gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir bluz giyen Jenner, maskesini de ihmal etmedi. YÃ¼zÃ¼ne patlayan flaÅŸlar nedeniyle zorla yÃ¼rÃ¼yen Kylie Jenner restorana girdi.

Â JÃœRÄ° HEYECANI

Sofia Vergara, Ã¶nceki gÃ¼n seÃ§ici kurulunda yer aldÄ±ÄŸÄ± America's Got Talent adlÄ± yarÄ±ÅŸma iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸtu. Los Angeles'ta stÃ¼dyoya giden Vergara yine her zamanki tarzÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermedi. Kot pantolunun Ã¼zerine bir bluz giyen Vergara gÃ¶rÃ¼mÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.



KAFE AÃ‡TILAR

Bir bebek bekleyen Christina Millian ve Matt Pokora, Studio City'de bir kafe aÃ§tÄ±. Bir karnaval havasÄ±nda geÃ§en aÃ§Ä±lÄ±ÅŸtan kameralara renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±dÄ±. Ã‡iftin neÅŸesi ise gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi.



ALIÅžVERÄ°Åž KEYFÄ°

Rachel Zoe, Malibu'da, alÄ±ÅŸveriÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Yine her zamanki bol elbise ve ÅŸapka kombinasonunu bozmayan tasarÄ±mcÄ± ve iÅŸ kadÄ±nÄ± maske takmayÄ± da ihmal etmedi. Zoe, zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapatan bol giyim tarzÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.



YÄ°NE RENGARENK

Los Angeles sokaklarÄ±nÄ±n en renkli simalarÄ±ndan biri olan 70 yaÅŸÄ±ndaki Anglyne, yine pembe arabasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir kahve dÃ¼kkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde duran Anglyne, arabasÄ±yla uygun renkteki kÄ±yafetiyle dikkat Ã§ekti. DÃ¼kkandan iÃ§ecek bir ÅŸeyler alan Anglyne, daha sonra tekrar aracÄ±na gitti.

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