Şarkıcı Linet, önceki gün dört kadın arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Önce City’s AVM’de yemek yiyen grup, ardından lüks mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden şarkıcı, “Nişantaşı’nın tozunu atmaya geldik. Uzun zamandır bir araya gelemediğim arkadaşlarımla buluşup hasret giderdik” dedi. Maskeyle dolaşan Linet ve arkadaşlarını görenler “Maskeli beşler” yorumunu yaptı.







