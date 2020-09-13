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Haber-Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Maskeler takılı...Yıldız Tilbe hayranlarıyla bir kez daha buluştu

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Maskeler takılı...Yıldız Tilbe hayranlarıyla bir kez daha buluştu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
Yıldız Tilbe 'Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tilbe'nin konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dinleyicilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturmadıkları gözlenirken maske kuralına ise uyulduğu görüldü. Dinleyiciler, Tilbe'nin şarkılarına zaman zaman eşlik etti.

Maskeler takılı...Yıldız Tilbe hayranlarıyla bir kez daha buluştu

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