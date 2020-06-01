MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMaske ve bikini kombini
GeriMagazin Maske ve bikini kombini
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 01.06.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Maske ve bikini kombini

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maske ve bikini kombini
Abone Olgoogle-news

Ünlü model güneşlenmek için gittiği bir parkta bikinisine uyumlu maskesiyle bütün dikkatleri üzerinde topladı.

BACKGRID UK

Uzun süredir koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan model Caprice Bourret, havaların ısınmasıyla birlikte evinden çıkmaya başladı.

Maske ve bikini kombini

Caprice Bourret, geçtiğimiz gün Londra'da bir parkta güneşlenirken objektiflere takıldı.

Maske ve bikini kombini

Modelin rengarenk bikinisi ve ona uyumlu maskesi dikkatlerden kaçmadı.

Maske ve bikini kombini

Güneşlenirken bir yandan da kitap okuyan Caprice Bourret, daha sonra tişörtünü giyerek evinin yolunu tuttu.

BACKGRID UK

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle