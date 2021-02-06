Maske önemli

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

22 yaşındaki Richie, geçtiğimiz günlerde Miami'de yeni sevgilisi olduğu ileri sürülen bir genç adamla birlikte objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan model Sofia Richie, birbikte güneşlendiği genç adamı zaman zaman da öpücüklere boğdu.

DUDAK FİGÜRLÜ MASKE

Günün sonunda Richie plajdan ayrılmadan önce pembe renkli pantolonunu giydi ve üzerinde dudak figürleri bulunan maskesini de taktı. Richie, güneşlendiği sırada da plajdan ayrılırken de güneş gözlüğünü de şapkasını da h

hiç çıkarmadı.

KARDASHIAN'IN ESKİ SEVGİLİSİYLE AŞK YAŞADI

Adını birkaç yıl önce Justin Bieber ile yaşadığı ilişkiyle duyuran Richie, daha sonra Scott Disick ile yeni bir aşka yelken açtı. Kourtney Kardashian'ın uzun süreli sevgilisi ve üç çocuğunun babası olan Disick ile ilişkisine başta babası Lionel Richie olmak üzere birçok kişi sıcak bakmadı.

HER İKİSİ DE YENİ AŞKLARA YELKEN AÇTI

Ancak Sofia Richie, buna rağmen aşkına sürdürdü. Fakat Disick ile Richie, bu yaz aylarında ayrıldı. 37 yaşındaki Disick, Richie'den ayrıldıktan sonra yine 22 yaşında olan Delilah Hamlin ile yeni bir ilişkiye başladı.