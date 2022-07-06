Masaya oturdular

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Akfen Bodrum Loft, Demirbükü Koyu’nda açılmasının üzerinden iki yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen modern köy yaşamını yansıtan mimarisi, marka restoranları ve sanat etkinlikleriyle popüler oldu. Bodrum’un son yıllarda dünya çapında ses getiren tatil bölgesi olarak öne çıkmasıyla uluslararası ünlü otel zincirleri, Bodrum Loft’u işletmek için Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile görüşme trafiği içerisine girdi.

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Aldığım bilgilere göre Bodrum Loft’un restoran yerlerinden bir tanesini yaz başında dünya markası Nobu’ya açan Hamdi Akın, gelen teklifler içerisinde Süzer Grubu ile bu iş birliğini bir adım daha ileriye götürme kararı almış. Şu anda sözleşme aşamasına geçen teklif sonuçlanırsa, dünyanın birçok yerinde faaliyette bulunan Nobu Hotel gelecek yıl Bodrum’da kapılarını açacak.

Benim merak ettiğim; şu an Bodrum Loft’un içinde bir başka dünyaca ünlü restoran olan Paper Moon var. Bildiğim kadarıyla mekân anlaşmaları sezonluk yapılıyor. Bu durumda seneye Paper Moon yerinde kalır mı? Yoksa kendini gölgede kalmış hissedip, Bodrum Loft’a veda mı eder? Bekleyip, göreceğiz…

İşine odaklandı

Zirve basamaklarını hızla çıkan Alya, kariyerine odaklanmak için evlilik planını rafa kaldırdı. Nişanlısıyla yollarını dostça ayıran genç sanatçı, yaz boyunca bir sahne programından diğerine koşturacak. Şu sıralar kız arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatil yapan Alya, ardından yaz sahnelerine kaldığı yerden devam edecek.

‘Oysa’ çıktı

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Ünlü modacı Ümit Ünal’ın kendisi gibi yetenekli kardeşi Sevtap Ünal, “Oysa” isimli şarkısıyla müzikseverle buluştu. Ont Music Network’ten çıkan şarkının söz müziğini Sevtap Ünal yaparken, düzenlemesinde Tansel Doğanay’ın imzası var. Ümit Ünal, geri vokalde şarkıya renk katarken, klipte de rol aldı. Aynı zamanda projenin styling kısmını da üstlendi.

Yenİ sergİ

Istanbul’74’ün sanat ve tasarım sergisi “İnsan ve Doğa Arasında”, Bodrum Maçakızı’nda ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Demet Müftüoğlu Eşeli’nin yaptığı sergisinin açılışına Gülin-Akın Öngör, Ayşe Ege, Ece Ege, Cem Mirap, Gökhan Avcıoğlu, Mehmet Garan gibi isimler katıldı.

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Sergi, yaratıcılık ve sanatsal iş birlikleri için bölgenin antik ve kültürel dokusuyla harmanlanmış; disiplinlerarası pratiklerin çeşitliliğini temsil eden Türkiyeli ve yabancı sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.