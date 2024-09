Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar!

Haberin Devamı

Bir de bunun tam tersi var.

Yani sarayda, kral ve kraliçenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan ama sonra genellikle "aşk etkisiyle" o dünyaya veda edenler.

Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri Japon Prensesi Mako. Sıradan biriyle evlenmesine saray kuralları izin vermeyince Mako, prenses unvanını da tacını da elinin tersiyle bir kenara itti.

Eşinin de etkisiyle kıdemli kraliyet ailesi üyeliğini bir kenara bırakan, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry de bunun diğer bir örneği.

Geçen yıl bunlara bir kişi daha eklendi.

AŞK ETKİSİYLE AYRICALIKLI YAŞAMINA VEDA ETTİ

Bir süredir nişanlısı ile birlikte kraliyetin kurallarından ve olanaklarından uzakta bir yaşam sürdüren Norveç Prensesi Martha Louise, aileden resmen ayrıldı.

52 yaşındaki Prenses Martha Louise, bundan böyle Norveç kraliyet ailesini temsil etmeyeceğini resmen duyurdu.

Bu kararı almasına gerekçe olarak da üzerinde tartışılan şu cümleyi kurdu: " Benimle ve nişanlımla ilgili birçok soru nedeniyle artık aileyi temsil etmeyeceğim."

Norveç tahtında oturan Kral Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı olan Martha Louise, kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildi ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Geçen ayın son günlerinde de aşkı uğruna prenseslikten vazgeçtiği Durek Verrett ile hayatını birleştirdi.

Her ne kadar artık kraliyet ailesini temsil etmese de Martha Louise, hala aile bağları nedeniyle kraliyet ailesinin bir üyesi. Bu yüzden de düğününe sadece nişanlısının ve kendisinin dost çevresi değil, başka kraliyet ailesi üyeleri de katıldı.

YİNE DE GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİ

Martha Louise ve Durek Verrett'ın düğün töreni üç gün sürdü. Önce iki günlük partilerin ardından Norveç'in kuzeyindeki Geiranger kentinde gösterişli bir düğün yapıldı.

Çiftin evlilik töreni büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Dışarıya görüntü yayılmaması için konukların cep telefonu kullanması yasaklandı.

Öte yandan ünlü bir dergi törenin yayın haklarını satın aldı. Ayrıca bir dijital yayın platforma için de tören belgesel haline dönüştürüldü.

Bu yüzden de özellikle Martha Louise'in gelinlikle görüntülenmemesi için kelimenin tam anlamıyla bir güvenlik ordusu görev yaptı.

Martha Louise gelinliği ile tören alanına girdiği sırada görüntü alınmasını engellemek için güvenlik görevlileri beyaz bir çadır beziyle gelini uzakta olabilecek paparazzinin görüş alanından çıkardı.

Düğünde görev yapan güvenlik ordusu paparazziye karşı beyaz çadır beziyle önlem aldı. Özellikle de gelin Martha Louise'in uzaktan görüntülenmesini engelledi.

Bu, Martha Louise'in ikinci evliliği. Norveç Kralı'nın iki çocuğundan biri olan Prenses Martha Louise ilk evliliğini 2002 yılında yazar ve görsel sanatçı Ari Behn ile yaptı. Üç tane kız çocukları dünyaya gelen çift, 2017 yılında resmen boşandı. Ari Behn, 2019 yılında kendi canına kıydı.

MARTHA LOUISE İKİ KİTAP YAZDI

Resmi görevlerini bıraktığını açıklayan Martha Louise, yazdığ ıiki kitapla da biliniyor. İlk kitabı Why Kings and Queens Don't Wear Crowns (Krallar ve Kraliçeler Neden Taç Giymez) 2004 yılında yayınlandı. 2012 yılında da The Spiritual Password (Ruhsal Şifre) adında başka bir kitap yayınladı.

NORVEÇ BASINI 'ŞARLATAN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORDU

Şaman olarak bilinen Durek Verrett ya da tam adıyla as Derek David Verrett alternatif tıp konusuna yoğunlaştı uzun süredir.

Bir dönem bazı televizyon programlarında da görünen Verrett, 2019 yılından bu yana Martha Louise ile birlikte.

Verrett, Norveç basını tarafından "şarlatan" olarak nitelendirilip kraliyet ailesine komplo kurmakla da suçlanıyordu.

Norveç kraliyet ailesi törenin ilk gününde yerel kıyafetleriyle yer aldı.

İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile kocası Daniel de törendeydi.

Victoria'nın erkek kardeşi Prens Carl Philip ve eşi Prenses Sofia da komşu ülkedeki törende yerlerini aldı.

Düğünden sonra çekilen aile fotoğrafı.

Törende çok sayıda sağdıç ve nedime yer aldı.

VELİAHT PRENS HAAKON'UN SEÇİMİ OLAY OLMUŞTU

Yeri gelmişken Norveç kralı ve kraliçesinin çocuklarının özel hayatı nedeniyle çok da sakin güler geçirmediğini hatırlatalım.

Veliaht Prens Haakon, şu anda evli olduğu Matte Marit, ilk dönemde saray tarafından sıcak bir biçimde karşılanmadı. Marit'in halktan bir aileden gelmesi, geçmişte kötü alışkanlıkların pençesinde olması ve evlilik dışı bir çocuğu bulunması başlarda sorun oldu. Hatta Mette Marit'in bir büyücü olduğu bile ileri sürüldü.

Fakat sonunda Haakon ile Mette Marit 2001 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Haakon'dan sonra taht için sırada kızı Prenses Ingrid Alexandra geliyor.