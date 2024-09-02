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Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar!

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#Prenses Martha Louise#Norveç Kraliyet Ailesi#Kraliyet Düğünü
Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 16:10

Sıradan ailelerde dünyaya gelip evlilik yoluyla kraliyet ailelerine katılan ve 'prenses', 'düşes' hatta 'kraliçe' olan birçok genç kadın var. Bu durum genel anlamda 'peri masalı' olarak nitelendiriliyor. Bunun en çarpıcı örnekleri arasında İngiliz kraliyet ailesinin göz önündeki gelinleri Kate Middleton ile Meghan Markle yer alıyor. Hiçbir soyluluk unvanı bulunmayan ama "Hollywood'un prensesi" olarak anılan Grace Kelly'nin Monako Prensesi olması, sonra tek oğlu Albert ile evlenen Zimbabwe'li olimpik yüzücü Charlene Wittstock'un da 'prenses tahtına' oturması bunun örneklerinden.

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Bir de bunun tam tersi var.

Yani sarayda, kral ve kraliçenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan ama sonra genellikle "aşk etkisiyle" o dünyaya veda edenler.

Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri Japon Prensesi Mako. Sıradan biriyle evlenmesine saray kuralları izin vermeyince Mako, prenses unvanını da tacını da elinin tersiyle bir kenara itti.

Eşinin de etkisiyle kıdemli kraliyet ailesi üyeliğini bir kenara bırakan, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry de bunun diğer bir örneği.

Geçen yıl bunlara bir kişi daha eklendi.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

AŞK ETKİSİYLE AYRICALIKLI YAŞAMINA VEDA ETTİ
Bir süredir nişanlısı ile birlikte kraliyetin kurallarından ve olanaklarından uzakta bir yaşam sürdüren Norveç Prensesi Martha Louise, aileden resmen ayrıldı.

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52 yaşındaki Prenses Martha Louise, bundan böyle Norveç kraliyet ailesini temsil etmeyeceğini resmen duyurdu.

Bu kararı almasına gerekçe olarak da üzerinde tartışılan şu cümleyi kurdu: " Benimle ve nişanlımla ilgili birçok soru nedeniyle artık aileyi temsil etmeyeceğim."

Norveç tahtında oturan Kral Harald ile Kraliçe Sonja'nın kızı olan Martha Louise, kraliyet ailesindeki görevlerinden çekildi ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Geçen ayın son günlerinde de aşkı uğruna prenseslikten vazgeçtiği Durek Verrett ile hayatını birleştirdi.

Her ne kadar artık kraliyet ailesini temsil etmese de Martha Louise, hala aile bağları nedeniyle kraliyet ailesinin bir üyesi. Bu yüzden de düğününe sadece nişanlısının ve kendisinin dost çevresi değil, başka kraliyet ailesi üyeleri de katıldı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

YİNE DE GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİ
Martha Louise ve Durek Verrett'ın düğün töreni üç gün sürdü. Önce iki günlük partilerin ardından Norveç'in kuzeyindeki Geiranger kentinde gösterişli bir düğün yapıldı.

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Çiftin evlilik töreni büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Dışarıya görüntü yayılmaması için konukların cep telefonu kullanması yasaklandı.

Öte yandan ünlü bir dergi törenin yayın haklarını satın aldı. Ayrıca bir dijital yayın platforma için de tören belgesel haline dönüştürüldü.

Bu yüzden de özellikle Martha Louise'in gelinlikle görüntülenmemesi için kelimenin tam anlamıyla bir güvenlik ordusu görev yaptı.

Martha Louise gelinliği ile tören alanına girdiği sırada görüntü alınmasını engellemek için güvenlik görevlileri beyaz bir çadır beziyle gelini uzakta olabilecek paparazzinin görüş alanından çıkardı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

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Düğünde görev yapan güvenlik ordusu paparazziye karşı beyaz çadır beziyle önlem aldı. Özellikle de gelin Martha Louise'in uzaktan görüntülenmesini engelledi. 

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar


Bu, Martha Louise'in ikinci evliliği. Norveç Kralı'nın iki çocuğundan biri olan Prenses Martha Louise ilk evliliğini 2002 yılında yazar ve görsel sanatçı Ari Behn ile yaptı. Üç tane kız çocukları dünyaya gelen çift, 2017 yılında resmen boşandı. Ari Behn, 2019 yılında kendi canına kıydı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

MARTHA LOUISE İKİ KİTAP YAZDI
Resmi görevlerini bıraktığını açıklayan Martha Louise, yazdığ ıiki kitapla da biliniyor. İlk kitabı Why Kings and Queens Don't Wear Crowns (Krallar ve Kraliçeler Neden Taç Giymez) 2004 yılında yayınlandı. 2012 yılında da The Spiritual Password (Ruhsal Şifre) adında başka bir kitap yayınladı.

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Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

NORVEÇ BASINI 'ŞARLATAN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORDU
Şaman olarak bilinen Durek Verrett ya da tam adıyla as Derek David Verrett alternatif tıp konusuna yoğunlaştı uzun süredir.

Bir dönem bazı televizyon programlarında da görünen Verrett, 2019 yılından bu yana Martha Louise ile birlikte.

Verrett, Norveç basını tarafından "şarlatan" olarak nitelendirilip kraliyet ailesine komplo kurmakla da suçlanıyordu.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

Norveç kraliyet ailesi törenin ilk gününde yerel kıyafetleriyle yer aldı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile kocası Daniel de törendeydi.

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Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

Victoria'nın erkek kardeşi Prens Carl Philip ve eşi Prenses Sofia da komşu ülkedeki törende yerlerini aldı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

Düğünden sonra çekilen aile fotoğrafı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

Törende çok sayıda sağdıç ve nedime yer aldı.

Böyle düğün görülmedi: 52 yaşındaki gelini köşe bucak sakladılar

VELİAHT PRENS HAAKON'UN SEÇİMİ OLAY OLMUŞTU
Yeri gelmişken Norveç kralı ve kraliçesinin çocuklarının özel hayatı nedeniyle çok da sakin güler geçirmediğini hatırlatalım.

Veliaht Prens Haakon, şu anda evli olduğu Matte Marit, ilk dönemde saray tarafından sıcak bir biçimde karşılanmadı. Marit'in halktan bir aileden gelmesi, geçmişte kötü alışkanlıkların pençesinde olması ve evlilik dışı bir çocuğu bulunması başlarda sorun oldu. Hatta Mette Marit'in bir büyücü olduğu bile ileri sürüldü.

Fakat sonunda Haakon ile Mette Marit 2001 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Haakon'dan sonra taht için sırada kızı Prenses Ingrid Alexandra geliyor.

 

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#Prenses Martha Louise#Norveç Kraliyet Ailesi#Kraliyet Düğünü

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