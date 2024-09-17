Marketimize ünlü gelmiş! Pahalı kıyafetleri çıkardı, koşa koşa sebze ve meyve aldı

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Biraz daha devam edelim...

Evlerinde ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmazlar. Çünkü etraflarında her işlerini yapan çok sayıda çalışanları vardır.

Bunlar belli bir noktaya kadar doğru elbette.

Ama kimi zaman paparazzi orduları, adım adım takip ettikleri ünlüleri hiç tahmin edilmeyecek şekillerde de görüntülüyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de sinemanın deneyimli oyuncularından biri sergiledi.

ÖDÜL GECESİNDE YILDIZ GİBİ PARLADI... ERTESİ GÜN MARKETE GİTTİ

Bir gün önce TV dünyasının ünlülerini bir araya getiren ödül töreninde son derece şık bir şekilde kırmızı halıya çıkan oyuncu daha o törenin dumanı tüterken yani ertesi gün mahallesindeki markette sebze ve meyve alırken görüntülendi.

Kim mi bu ünlü?

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Aralarında üç tane Oscar da olmak üzere çok geniş bir ödül koleksiyonuna sahip olan Meryl Streep elbette.

75 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen Emmy Ödülleri töreninde üzerinde pembe elbisesiyle kelimenin tam anlamıyla yıldızlara yaraşır bir görüntü sergiledi.

Tören bittikten bir gün sonra da bu kez bambaşka bir yerde objektiflere takıldı deneyimli oyuncu.

EVİNE SEBZE VE MEYVE ALDI

Bol ödüllü oyuncu Meryl Streep, Los Angeles'taki bir manavda evine sebze ve meyve seçerken görüntülendi.

Aslına bakılırsa da ilk anda onu adım adım takip eden paparazzi dışında da kimse onu tanımadı.

Üzerinde beyaz bir pantolon, pembe gömlek ve açık renk bir gömlek bulunan Streep, görüntüsünü de bej renkli bir hırkayla tamamladı.

Saçını basitçe arkada toplayan Streep, gözlüklerini taktı ve yüzüne tek bir gram makyaj bile yapmadı.

Görüntülenmesine aldırmayan Streep, yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan alışverişini tamamladı ve otomobiline binerek evinin yolunu tuttu.

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Meryl Streep günlük giysileri içinde görüntülendi.





UZUN EVLİLİĞİN BİTİŞİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Meryl Streep geçen yılın son döneminde herkesi şoke eden bir haberle gündeme gelmişti. Zaten o zamandan bu yana da bu haberin yankıları bitmek bilmedi.

2023 yılının ekim alında Streep, heykeltıraş kocası Don Gummer ile boşanacaklarını açıkladı. 1978 yılından bu yana evli olan yetişkin çocuk hatta torun sahibi çiftten gelen bu haber de herkesi kelimenin tam anlamıyla şoke etti.

Ama sözcüsünün açıklamada yer verdiği başka bir bilgi bu şaşkınlığı ikiye katladı. Sözcü Streep ile kocasının altı aydır da ayrı yaşadıklarını belirtti.

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DÖRT TANE ÇOCUK VE BEŞ TORUN

Meryl Streep ile Don Gummer, 45 yıldan bu yana evli. Çiftin dört tane de yetişkin çocuğu bulunuyor. 43 yaşındaki şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Henry Wolfe, 40 yaşındaki oyuncu Mamie Gummer, 37 yaşındaki Grace Gummer ve 30 yaşındaki Louise Jacobson.

Bu arada yeri gelmişken Streep ile Gummer'ın beş tane de torunu olduğunu hatırlatalım.

Özetle ilk bakışta bitmez gibi görünün Meryl Streep ve Don Gummer evliliği aslında altı yıl önce bitmiş. Çift bu süreyi ayrı yaşayarak geçirdi ve sonunda da en doğrusunun bunu sürdürmek olduğuna karar verdi.

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MERYL'İN ERKEK KARDEŞİ TANIŞTIRDI: AYNI YIL EVLENDİLER

Meryl Streep ile Don Gummer, 1978 yılında tanıştılar. Onları tanıştıran da Meryl Streep'in erkek kardeşi Harry oldu.

O dönemde Streep, Deer Hunter filminde birlikte kamera karşısına geçtiği erkek arkadaşı John Cazale'nin erken yaşta ölümü nedeniyle yas tutuyordu.

Ama Don Gummer ile tanıştıktan sonra kalbinin kapılarını tekrar aşka açtı. Zaten çift, tanıştıkları yıl evlendi. Evlilik töreni de Meryl Streep'in ailesinin yaşadığı evin bahçesinde yapıldı.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATMIŞTI

Meryl Streep ve Don Gummer, Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanları olarak biliniyorlardı. Streep, 2002 yılında Vogue dergisine verdiği bir röportajda uzun ve mutlu evliliğin sırrını da şöyle açıklamıştı: "Îyi niyet ve arada bir susmak."

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Meryl Streep yine aynı röportajda "Bir aileyi bir arada tutmanın tek bir yol haritası olmadığını ve her şeyin karşılıklı uzlaşmanın önemli olduğunu" sözlerine eklemişti.

Meryl Streep kariyeri boyunca 21 kez en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi, üç kez de kazandı.