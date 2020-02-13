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Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:47,Son Güncelleme:/

Marka ve logo takıntısı (EMINA JAHOVIC)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Marka ve logo takıntısı (EMINA JAHOVIC)

Baştan ayağa aynı markadan giyinip çıkma fikrini oldum olası hiç sevmedim.

Peki Emina’nın bu kıyafeti kötü mü? Hayır, değil.
Güzel mi? Hayır, güzel de değil.
Sorun şu ki kıyafetin tarzı yok.
Tek marka giyinmenin ve bunu başka büyük logolu bir markayla kombinlemenin sonucu işte bu. Stilden uzak, tekdüze ve silik kalmanıza sebep oluyor.
Burada beni bir de eşofman altını çorapsız giymesi rahatsız etti. Gözünüz otomatik olarak ayak bileğindeki boşluğa kayıyor.
Ayağınızda flip flop olmadığı sürece eşofman altlarını çorapsız giymemenizde fayda var.

Marka ve logo takıntısı (EMINA JAHOVIC)

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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