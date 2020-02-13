Marka ve logo takıntısı (EMINA JAHOVIC)

Peki Emina’nın bu kıyafeti kötü mü? Hayır, değil.

Güzel mi? Hayır, güzel de değil.

Sorun şu ki kıyafetin tarzı yok.

Tek marka giyinmenin ve bunu başka büyük logolu bir markayla kombinlemenin sonucu işte bu. Stilden uzak, tekdüze ve silik kalmanıza sebep oluyor.

Burada beni bir de eşofman altını çorapsız giymesi rahatsız etti. Gözünüz otomatik olarak ayak bileğindeki boşluğa kayıyor.

Ayağınızda flip flop olmadığı sürece eşofman altlarını çorapsız giymemenizde fayda var.

