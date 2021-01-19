Sevgilisi Alexander Gilkes ile geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde niÅŸanlanan Maria Shaparova'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ konuÅŸuluyor ÅŸimdi de. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda 2020'yi deÄŸerlendiren Sharapova, iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Ä°ri taÅŸlÄ± elmas yÃ¼zÃ¼k, Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. BeÅŸ karatlÄ±k yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n fiyatÄ± ise 400 bin dolar. Bir altÄ±n levha Ã¼zerine oturtulan yÃ¼zÃ¼k, Gilkes tarafÄ±ndan Ä±smarlandÄ± ve Ã¶zel olarak tasarlandÄ±. 33 yaÅŸÄ±ndaki Sharapova, 41 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz sanat taciri sevgilisi Alexander Gilkes niÅŸanlandÄ±. Ã‡ift, mutlu haberi sosyal medya sayfalarÄ±ndan duyurmuÅŸtu.Â Â

Â Sharapova sosyal medya sayfasÄ±nda "TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk gÃ¼n 'evet' dedim. Bu bizim kÃ¼Ã§Ã¼k sÄ±rrÄ±mÄ±zdÄ±, Ã¶yle deÄŸil mi" mesajÄ±yla birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Gilkes de kendi sosyal medya sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Beni Ã§ok mutlu ettiÄŸin ve evet dediÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Bir Ã¶mÃ¼r boyu seni sevmeyi ve senden Ã¶ÄŸrenmeyi dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum" diye yazdÄ±. Ã‡iftin bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve mutluluk dileÄŸi iÃ§eren yorum geldi. Maria Sharapova'nÄ±n sevgilisi Alexanter Gilkes, bir Ä°ngiliz iÅŸ adamÄ±.AynÄ± zamanda Prens Harry'ninde arkadaÅŸlarÄ±ndan biri. Ä°ngiliz kraliyet ailesine yakÄ±n olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bir dermatolojistin oÄŸlu olan Gilkes, Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen okullarÄ±ndan Eton College'Ä±n ardÄ±ndan Bristol Ãœniversitesi'nde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.





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