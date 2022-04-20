Maria Sharapova hamile: İki kişilik doğum günü pastası!

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'İKİ KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI YİYORUM'

Kumsalda çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Sharapova, paylaşımının mesaj kısmına da "Değerli başlangıçlar... İki kişilik doğum günü pastası yemek her zaman benim uzmanlık alanım olmuştur" diye yazdı. Sharapova'nın bu paylaşımına, 4 milyonu aşkın takipçisinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.





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'TANIŞTIĞIMIZ İLK GÜN EVET DEDİM'

Maria Sharapova ile Alexander Gilkes, nişanlandıklarını da 2020 yılının son aylarında duyurmuştu. Kortların yıldızı olarak hafızalarda yer eden Sharapova sosyal medya sayfasında birlikte çekilen fotoğraflarına yer vererek "Tanıştığımız ilk gün 'evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımızdı, öyle değil mi?" mesajını yazdı.

'BENİ MUTLU ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM'

Gilkes de kendi sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda "Beni çok mutlu ettiğin ve evet dediğin için teşekkür ederim. Bir ömür boyu seni sevmeyi ve senden öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" diye yazdı. Çiftin bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve mutluluk dileği içeren yorum geldi.

Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, bir İngiliz iş adamı. Aynı zamanda Prens Harry'nin de arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı. Bir dermatolojistin oğlu olan Gilkes, İngiltere'nin önde gelen okullarından Eton College'ın ardından Bristol Üniversitesi'nde eğitim gördü.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNEMEDİ

Küçük yaşlarından beri tenis konusundaki başarısıyla konuşulan Sharapova, kariyerinde kötü dönemler de geçirdi. 2016 Avustralya Açık esnasında alınan bir doping numunesi pozitif çıkan Sharapova, 26 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 ay tenisten men edildi. Sharapova'nın cezası 26 Nisan 2017'de sona erdi. Fakat ondan sonra kariyeri bir türlü istediği gibi eski güzel günlerine dönemedi.

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EN ÇOK KAZANANLAR LİSTELERİNDEN İNMEDİ

Kariyeri boyunda beş kez Grand Slam'i kazanan Maria Sharapova, defalarca dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu listelerinde ilk sıralara yerleşti. Tam 11 kez en çok kazanan kadın sporcu olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldı.

EMEKLİ OLDU

Kariyeri boyunca beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk kazanan Maria Sharapova, 2020 Şubat ayında emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Maria Sharapova, Vanity Fair ve Vogue internet sitelerinden yayınladığı bir mektupla emekli olduğunu açıkladı. Sharapova mektubunda, “Tenis, sana elveda diyorum” diye yazdı.

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SONUNDA AŞK HAYATINDA DA YÜZÜ GÜLDÜ

İş dünyasında elde ettiği bunca başarıya rağmen Maria Sharapova'nın aşk hayatında bir türlü yüzü Alexander Gilkes ile tanışana kadar bir türlü gülmedi. Güzel tenisçi 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört etmişti. Ancak bu ilişki çok uzun ömürlü olmadı. Maria Sharapova'nın gönül defterinde adı yazılı olan ünlülerden biri de tenisçi Andy Roddick. Ama bu ilişki de çok uzun sürmedi. İkili birkaç etkinliğe birlikte katıldı. Kısa süre flört eden Maria Sharapova ve Andy Roddick yollarını ayırdı. Roddick, daha sonra model Brooklyn Decker ile evlendi.

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İSTANBUL'DA EVLENECEKLERİ SÖYLENTİSİ ÇIKMIŞTI

Maria Sparapova, 2009 yılında o sıralar Türkiye'de oynayan Sloven basketbolcu Sasha Vujacic ile nişanlanmıştı. O sıralarda çiftin İstanbul'da evleneceğine ilişkin dedikodular bile çıktı. Ancak Sharapova ile Vujacic (yukarıda) yollarını ayırdı.

SONUNDA ARADIĞINI BULDU

Maria Sharapova daha sonra Bulgar tenisçi Grigor Dmitrev ile nişanlandı. Ancak 2013'te başlayan bu ilişki de bu yıl sona erdi. Dimitrov'un; futbolcu Valeri Bojinov'un model karısı Nikoleta Lozanova ile aşırı samimi olmasının Sharapova'yı kızdırdığı ve ardından ayrılık kararı geldiği ileri sürüldü. Güzel sporcu sonunda Alexander Gilkes ile aradığı mutluluğu buldu.

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Maria Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte doğduğu Rusya'dan ayrılıp ABD'ye yerleşti. 2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.

KARİYERİNDE AİLESİNİN ROLÜ BÜYÜK

O noktadan sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden formdan düşse de, kortların uzağında kalsa da hala tenis dünyasının en iyi yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Maria Sharapova'nın kariyerinin bu noktalara gelmesinde anne ve babasının rolü çok büyük. Ünlü tenisçi bunu da hemen her röportajında dile getiriyor. Babası Yuri Sharapov, her zaman yanında. Çünkü çocukluğundan beri antrenörlüğünü üstleniyor. Sharapova annesi Yelena'nın da "gözünü açtığını" ve tenis kortları dışındaki dünyayla, özellikle de sanatla tanıştırdığını anlatıyor.