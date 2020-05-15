Marangoz ya da öğretmen olmak isterdim

Ünlü oyuncu, evdeki karantina rutinini anlattı: “Bu süreçte pozitif kalabilmek önemli. Kendimizi geliştirmek için güzel bir fırsat oldu. Spor yaptım, çünkü benim için çok önemli. Sporu iyi görünmek için ya da baklavalarım olsun diye yapmıyorum. Sabahları köpeğimle yürüyüş yapıyorum. Kadın haklarına dair kitaplar okuyorum. İki öğün yemek yiyorum, yemek yapmayı seviyorum. Çok iyi maş fasulyesi ve tavuk yapıyorum.”

Bürsin, oyunculuk yapmasaydı eğer öğretmen olmak istediğini söyledi: “Hayatımı değiştiren çok öğretmenim oldu. Onlar olmasaydı belki şu anki ben olamazdı. Oyuncu olmasaydım öğretmen ya da marangoz olmak isterdim.”