MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriManisa'da vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin yaşadıklarını anlattı!
GeriMagazin Manisa'da vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin yaşadıklarını anlattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Manisa'da vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin yaşadıklarını anlattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa'da vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin yaşadıklarını anlattı!
Abone Olgoogle-news

Manisa’da vefat eden 4 genç arkadaşın ölümü herkesi derinden sarsmış, ardından gençlerin veda videosu ortaya çıkınca da kafalarda bir kez daha soru işareti bırakmıştı.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin programımıza katıldı.

Yaşanan korkunç olayın ardından baba Zengin, “Oğlum için çok üzgünüz, iyi biriydi, oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı” sözleriyle acısını dile getirdi. Oğlu hakkında çıkan haberleri de “Bazı şeyler duyuyorum bu olayı Muharrem Zengin yaptı diye rahatsız oldum” diye yalanladı. Baba Zengin, “10 senedir arkadaşlar biz de onlarla aile gibi olduk” diye de ekledi. “Oğlumun verdiği İngilizce kitabı kargosu daha yeni elime ulaştı, çok büyük hayalleri vardı” sözleriyle acısını anlattı. Ortaya çıkan video hakkında ise “Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle