Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu'ndan son görüntüler

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Koyu alevlere teslim oldu. Özellikle Mandıra Filozofu filmiyle ilgi odağı olan evin yanması büyük üzüntüye neden oldu.

Oyuncu Arda Esen ve yapımcı Birol Güven filmin çekildiği alandan görüntüleri yayınlandı.

'Cennetti , cehenneme döndü' diyen Arda Esen yangın sonrası Çökertme Koyu'nda işlettiği yat kulübüne gitti. Esen, yaşanan acı tabloyu gözler önüne serdi.

Acı olay sonrası soluğu Çökertme'de alan yapımcı Birol Güven, koydan son görüntüleri paylaştı.

Güven yayınladığı videonun altına, ‘Yanan bunca ağacın , hayvanın, mağdur olan bunca köylünün yanında bizim yok olan bir iki dekorumuzun gerçekten hiç önemi yok ama arayıp soranlar için Mandıra Filozofu koyunda son durum bu.’ mesajını yazdı.

Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, koyun son halini hesabından paylaşarak, “Rasim Abi öldü. Mandıra Filozofu’nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” ifadelerini kullandı.

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.

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