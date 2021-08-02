MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü
GeriMagazin Mandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 02.08.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Mandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Mandıra Filozofu filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu küle çevirdi.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.
ÜNLÜ OYUNCUNUN İŞLETMESİ YANDI
Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini bu sözlerle paylaştı:
Sailing Kalamari Yat Kulübümüz dün gece maalesef bu hale geldi.😥 Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...

Mandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.
Mandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü

Tuğba Özay yangın sonrası Manavgatta... Eleştirilere cevap verdi: Daha fazla acı çekmemi istediniz
Tuğba Özay yangın sonrası Manavgat'ta... Eleştirilere cevap verdi: Daha fazla acı çekmemi istediniz!
Demet Akalın gözyaşlarına boğuldu Bodruma yardım gönderiyorum...
Demet Akalın gözyaşlarına boğuldu! 'Bodrum'a yardım gönderiyorum...'

Mandıra Filozofu burada çekilmişti...Cennetti cehenneme döndü

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi