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GeriMagazin Manavgat yangını çiftliğini de yaktı... Tuğba Özay gözyaşları içinde yardım istedi!
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Haber Giriş: 29.07.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

Manavgat yangını çiftliğini de yaktı... Tuğba Özay gözyaşları içinde yardım istedi!

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Dün Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Bir çok ev tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü.

İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

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" Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... nolur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Nolur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor."

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'HER YERİMİZ YANIYOR'

Tuğba Özay, çektiği videoda "Yanıyoruz, nolur bütün devlet yetkililerine sesleniyorum... Yanıyor... yanıyor... Her yer yanıyor! Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz.. her yerimiz yanıyor. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Sesimizi duyurun. Daha çok uçak lazım."  dedi. 

'FELÇ GEÇİRDİM'

 Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim."

Manavgat yangını çiftliğini de yaktı... Tuğba Özay gözyaşları içinde yardım istedi

'BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'En kötü günümüzü yaşıyoruz. Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim' demişti...

 

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