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Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Malazgirt Savaşı beyazperdede

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Malazgirt Savaşı beyazperdede
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Türklere Anadolu’nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş olarak bilinen 1071 Malazgirt Savaşı beyazperdeye taşınıyor.

Yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın oturduğu “Malazgirt 1071” adlı film, 13 Mart’ta gösterime girecek.

TRT ve 2506 Sinema’nın ortak yapımcılığında, 7 haftada çekilen filmin başlıca rollerinde Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran var.

Malazgirt Savaşı beyazperdede

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