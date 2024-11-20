Artık tahtı ve tacı bile var... Ama yine de Charles 'fakir kral' çıktı

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Bu işin bir yanı, bir de başka bir yanı var.

Britanya Kralı olmak öyle basit bir durum değil. Her ne kadar monarşiye karşı çıkanlar olsa da Charles'ın maddi varlığı da dudak uçuklatacak türden.

Mülkleri, serveti var ve ailesindeki kadınların kullandığı değerli mücevherlerin saklandığı koleksiyonun anahtarı da onun elinde.

Ama biliyor musunuz ki Charles öyle dünyanın en zengin insanı hatta en zengin kralı bile değil! Bunun da ötesinde ülkesinin 165 milyarderi arasında bile adı geçmiyor.

ÖYLE SANILDIĞI KADAR ZENGİN DEĞİL

Kral Charles'ın mensup olduğu ailenin toplam serveti 1.8 milyar sterlin. Fakat Charles'ın kişisel serveti sadece 610 milyon sterlin. Yani ailesinin varlığının yanında çok da önemli değil.

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Kral 3. Charles'ın bu mali dökümüne dair verilerin The Sunday Times'ın 2024'ün En Zenginleri listesinden geldiğini de hatırlatalım.

Sonra da bir bakalım Charles'ın maddi varlığını geride bırakan dünyanın en zengin kralına. Öncelikle şunu söyleyelim ki dünyanın en zengin kralının serveti Charles'ın servetinin tam 36 katı.

Bu kişinin kim olduğuna gelirsek...

DÜNYANIN EN ZENGİN KRALI TAYLAND'DA

Bu unvanı taşıyan kişi Tayland Kralı Vajiralongkorn. Kral Rama X olarak da tanınan Vajiralongkorn, dünyanın en zengin monarkı unvanını uzun bir süredir elinde bulunduruyor.

Onun serveti yaklaşık 33 milyar sterlin. Kral Charles'ın servetinin ise bu rakamın yanında esamesi bile okunmuyor.

Tayland Kralı'nın bu maddi varlığının büyük bir bölümü Tayland Kraliyet Emlak Bürosu'ndan geliyor. Bu kurum, Kral'ın bütün menkul ve gayri menkul varlıklarını yönetiyor.

Söz konusu kurum, 40 bin kiralık mülk ve yaklaşık 7 bin hektar arsanın yönetimini elinde tutuyor. Elbette bütün bunların geliri de bilinen diğer adıyla Kral Rama X'in kasasına giriyor.

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Kral Rama X, 2016 babasının ölümünden sonra tahta geçti. O sırada 64 yaşındaydı. O da tıpkı Kral Charles gibi ülkesinin en ileri yaşta tahta geçen kralı olarak tanınıyor.

AİLEDE UNVANLAR DEĞİŞİNCE VARLIK DA EL DEĞİŞTİRİYOR

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinin varlığı da çok azımsanacak gibi değil. Ama Charles'ın birçok kişinin sandığı gibi dünyanın en zengin kralı olmamasının nedeni, miras yoluyla kendisine geçen varlıkların çoğunun Cornwall Dükalığı başta olmak üzere çeşitli birimlere bağlı olması.

Bütün bu varlık da ailede monark değiştikçe el değiştiriyor.

Hatta Charles'ın kral olarak tahta geçmesinden sonra Cornwall Dükü unvanını alan oğlu Prens William'a kira ödemek zorunda olduğu haberleri de basına yansımıştı.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022 yılında hayata veda etmesi, aile içinde taşları yerinden oynattı. Birçok kıdemli üyenin konumu değişti öncelikle. Herkesin bildiği gibi Charles, kral olarak tahta geçti.

Kendisinden sonra veliaht olan oğlu William, onun yıllarca taşıdığı Galler Prensi unvanını aldı. Karısı Kate Middleton da Prenses Diana'nın ölümünden sonra kimsenin açık açık kullanmadığı Galler Prensesi unvanına sahip oldu.

WILLIAM BABASININ EV SAHİBİ OLDU

Bir de daha az kişinin bildiği işin aslına bakılırsa aileye mensup değilse çok da ilgilenmediği bazı değişimler var. Bunlardan biri de Prens William'ın, babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi olması!

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Çünkü babasının taşıdığı Cornwall Dükü unvanı da William'a geçti. Dolayısıyla Cornwall Dükalığı'na ait mülklerin yönetimini de büyük oğluna devretmiş oldu yeni kral.

Bu arada yeri gelmişken bu iki unvanını da sadece veliaht prensler tarafından taşındığını not düşelim. Sonra da hemen konumuza dönelim.

William, babasından devraldığı Cornwall Dükü unvanı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek. Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün de sahibi oldu. Ama elbette bütün bunları kendi çıkarı için kullanamayacak.

Bunun sonucu olarak da babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi konumuna geldi. İşte bu konudaki yetkisini de ilk kez kullandı!

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'EŞYALARINI TOPLA, BURAYI KİRAYA VERECEĞİM'

Mail on Sunday'in iddiasına göre Prens William, babasından kendisine geçen Cornwall Dükü unvanı sayesinde, Charles'ın 2007 yılında yaklaşık 1.2 milyon sterline satın aldığı Galler'deki bir kır evinin de sahibi oldu.

Kısa bir süre önce de babasının, Brecon Becons Ulusal Parkı yakınlarındaki Llwynywermod adlı bu kır evi için kira ödemesini istedi. Talebi bununla sınırlı değildi.

Mülkü, tatil evi olarak kiraya vereceğini bu yüzden Charles'ı eşyalarını da boşaltmasını istedi.

BABA- OĞUL ANLAŞTI

Bu konuyla ilgili olarak Mail on Sunday'a konuşan bir kaynak Kral Charles'ın önce bu isteğe kızdığını söyledi. Ama bu durum baştan belli olduğu ve işler zaten böyle yürüdüğü için sonunda baba- oğul anlaşma sağladı.

Bu yeni anlaşmaya göre Charles, bu mülkte oturabilecek ama Cornwall Dükalığı'na kira ödeyecek. Onun orada kalmadığı zamanlarda da mülk, tatil evi olarak kiraya verilecek.

YETKİSİNİ KENDİ ÇIKARINA KULLANMASI YASAK: Prens William, kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde babasının en sevdiği evi olan Highgrove House'dan yılda yüzbinlerce sterlin kira alacak. Bu arada... Her ne kadar Prens William, çok kapsamlı bir emlak portföyüne sahip olsa da Cornwall Dükalığı'nın varlıklarını kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.