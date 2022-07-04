Mal kaçırma davası açtı...

Haberin Devamı

Şiddet gördüğü gerekçesiyle 6 yıllık eşi futbolcu Özer Hurmacı’ya 20 milyon liralık tazminat istemli boşanma davası açan Mihriban Hurmacı, eşinin evlilik birliği içerisinde edinilen malları kaçırdığı iddiasıyla ikinci kez mahkemeye başvurdu.

Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya, sürekli astroloji haritalarına baktırdığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı’nın kendisine iftira attığını öne süren Mihriban Hurmacı da 30 milyon liralık tazminat ile aylık 75 bin lira nafaka istemişti. Ancak bir süre sonra çift sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak barıştıklarını söylemiş ve boşanma davalarından feragat etmişti. Fakat çiftin birliktelikleri uzun sürmemiş, Mihriban Hurmacı eşinin kendisini darp ettiğini iddia etmiş ve 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Asıl kendisinin eşi tarafından şiddet gördüğünü ileri süren Özer Hurmacı da, eşinin parmağını ısırdığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Çiftin karşılıklı şikâyetinin ardından karşılıklı olarak 1.5 yıla kadar hapis istemli ceza davası açılmıştı.

Haberin Devamı

‘EŞİ TARAFINDAN KANDIRILDI’

Mihriban Hurmacı, eşinin mal kaçırdığı iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurdu. Avukatı Serkan Toper aracılığıyla Aile Mahkemesi’nde dava açan Mihriban Hurmacı, eşinin evliliğin başında ‘işlemler için prosedür’ diyerek kendisine okutmadan bir sözleşme imzalattığını iddia etti.

Müvekkilinin o dönem Almanya’da yaşadığını ve Türkçe’yi iyi bilmediğini dava dilekçesinde belirten Toper, “Özer Hurmacı tarafından belirli bir plan dahilinde kandırılan müvekkilin imzaladığı bu belgenin hukuken bir geçerliliği yoktur. Özer Hurmacı’nın amacının mal kaçırmaktan ibaret olduğu düşünülmektedir” dedi.

‘TÜM MALLARINA TEDBİR KONULSUN’

Özer Hurmacı’nın eşine maddi ve manevi destekte bulunmadığını dava dilekçesinde anlatan Toper, “Özer Hurmacı, üzerine kayıtlı tüm taşınmazları satarak, mal kaçırma kastıyla elden çıkarmaya başlamıştır. Müvekkilin kayınvalidesi bir süre önce Türkiye’ye gelmiş, Özer Hurmacı’yla bankalara gitmiştir. Sonuç olarak mal kaçırma şüphesi bulunan Özer Hurmacı’nın tüm banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını, müvekkilin çocuklarıyla oturduğu eve aile konutu şerhi konulmasını talep ediyoruz” dedi.