Makyajsız hali herkesin diline düşmüştü: Ölüm acısından doğal güzellik devrimine!

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Görenin bir daha baktığı güzel yüzü, göz alıcı fiziği ve etrafına yaydığı enerjiyle genç yaşında keşfedilmişti Pamela Anderson. Modellik yapmaya başladı, kısa süre sonra da dizilerde ve filmlerde rol almaya başlayıp adını tüm dünyaya duyurdu.

Sahil Güvenlik dizisinde giydiği kırmızı mayo yıllarca Pamela Anderson'la özdeşleşmişti

Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde üzerine geçirdiği seksi kırmızı mayosu yıllarca onunla özdeşleşti. Birçok dergiye kapak oluyor, verdiği cüretkar pozlarla adından söz ettiriyordu. Oysa kazandığı şöhret ona mutluluktan çok yıkım getirecekti.

HAYATI SKANDALLAR VE HÜSRAN DOLU AŞKLARLA GEÇTİ

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İkisi aynı erkekle olmak üzere tam 5 kez evlendi, bu evliliklerin birinde iki oğlu oldu. Rock yıldızı kocası Tommy Lee’den şiddet gören Pamela Anderson, onunla çekilen yatak odası görüntüleri internete sızınca çok zor yıllar geçirdi.

Ünlü isim yıllar boyunca sarı saçları, kıvrımlı hatları, ağır makyajlarla sakladığı güzel yüzüyle tanınmıştı... Anderson için bu yıllar artık geride kaldı

Aşkta aradığını bulamayan, adı hep skandallarla anılan Anderson yıllarca peşini bırakmayan geçmişi yüzünden büyük sıkıntılar çekti. Çoğu zaman maddi sıkıntılar çektiği gündeme geldi. Adeta sönen bir yıldızken kendini küllerinden yeniden yarattı.

ARTIK YILLARIN YORDUĞU YÜZÜNÜ KİMSEDEN SAKLAMIYOR

Son yıllarda giderek kabuk değiştiren, geçmiş hayatını geride bırakıp kendi hikâyesini baştan yazmaya başlayan Pamela Anderson hakkında çekilen belgesel ve kendi anılarını yazdığı kitaplarla gündemde. Ve artık onu bir dönemlerin en büyük yıldızlarından yapan görünümünü de terk etmiş durumda.

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Geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası’nda katıldığı defileye yüzünde sıfır makyaj gelmesi hâlâ konuşuluyor. 55 yaşındaki yıldız oyuncuyu yüzündeki çizgileri, yorgunluğu, yaşanmışlıkları gizleyecek hiçbir şey olmadan, adeta “çıplak” halde görenler şakına dönmüş durumda.

YORGUN VE YILGIN ŞEKİLDE KENDİNİ BIRAKMADI, DÜNYAYA CESARETİNİ GÖSTERDİ

Öte yandan her şeyi artık görüntüden ibaret hale geldiği, doğallık akımı gündemde olmasına rağmen herkesin genç ve güzel görünmek için bıçak altına yattığı, bunu yapmıyorsa bile yüzünü ağır makyajlarla, sosyal medyadaki filtrelerle değiştirmeye çalışanların çoğunluğu oluşturduğu bu dünyada Pamela Anderson’ın hamlesi büyük ilgi topladı.

Yıldız ismin yeni görünümünü meslektaşları alkışlarla karşılayıp övgüye boğdu

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Zaten ünlü oyuncunun kendisi de son zamanlarda sürekli olarak artık makyaj yapmamasını, en önemli davetlere bile doğal haliyle, olduğu gibi katılmasını savunan açıklamalar yapıyor. Anderson’ın bu görünümünü sosyal medyaya taşıyansa bir başka ünlü yıldız Jamie Lee Curtis oldu.

"BU CESARET VE İSYAN EYLEMİŞ AĞZIMI AÇIK BIRAKTI"

Instagram'da Pamela Anderson’ın makyajsız görüntüsünü paylaşan Jamie Lee Curtis "DOĞAL GÜZELLİK DEVRİMİ RESMEN BAŞLADI" diye yazdı. Curtis paylaşımında, Anderson'ın Moda Haftası'nda sarı bir elbise giymiş, makyajsız iki fotoğrafını paylaştı ve altına "Moda haftasının ortasında, o kadar çok baskının ve kendini göstermek isteyenin arasında bu kadın ortaya çıktı ve yüzünde hiçbir şey olmadan masadaki yerini aldı. Bu cesaret ve isyan eyleminden çok etkilendim ve ağzım açık kaldı." yazdı.

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Ünlü oyuncunun Tommy Lee ile evliliğinden doğan oğulları artık boyunu geçtiler

Pamela Anderson’ın bu cesur çıkışına birçok ünlüden daha övgü yağdı. Herkes yıldız oyuncunun dünyanın karşısına kendisi olarak çıkmasını büyük bir cesaret örneği olarak alkışladı. Onun görüntüsünün yıpranmış ve yılmış eski bir yıldızın sönüşü değil varlık mücadelesini olduğu gibi sürdürmeye çalışan güçlü bir kadının mücadelesi olarak görüldü.

YENİ YÜZÜ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SEMBOLÜ OLDU: ASİLİK YAPIYORUM!

Makyaj yapmayı bırakma kararı hakkında konuşan Anderson, bu deneyiminin asice olduğunu söylemişti.Anderson Elle dergisine bu yeni makyajsız halinin görünümünün üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için ortaya çıktığını itiraf etti. Yıldız oyuncu yeni görünümünü "özgürleştirici, eğlenceli ve biraz da asi" olarak nitelendiriyor.

Pamela Anderson artık 56 yaşında genç görünmeye çalışan biri gibi değil 56 yaşında olduğu gibi görünen bir kadın olmaya kararlı

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"Bence hepimiz yaşlandığımızda biraz komik görünmeye başlıyoruz. Ben de aynaya baktığımda kendime gülüyorum. ‘Vay canına, bu gerçekten ben miyim... bana neler oluyor?’ diye soruyorum. Bu bir yolculuk. Ve ben makyajsızlık durağında indim" diye itiraf ediyor Anderson.

ÜNLÜ OYUNCUYA MAKYAJI BIRAKTIRAN ACI DOLU KAYIP...

Öte yandan Pamela Anderson’ın makyajsız dolaşmaya ve kendini özgürleştirmeye karar verişinin ardında bir de acı hikâye gizli. Anderson'ın yıllarca birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Alexis Vogel meme kanseriyle mücadele ettikten sonra 2019'da öldüğünde, ünlü yıldız da kendi “çıplak” yüzünü kucaklamayı seçmiş.

Aslında Pamela Anderson'ın makyaj yapmaktan vazgeçmesinin ardında bir de acı gerçek saklı: Yıldız oyuncu yıllarca birlikte çalıştığı ve en çok güvendiği isim olan makyaj sanatçısı Alexis Vogel'i 2019'da meme kanseri yüzünden kaybetmişti

"HERKES BUNU YAPIYORSA BEN TERSİNİ YAPARIM"

56 yaşındaki yıldız isim durumu "O en iyisiydi. Ve o zamandan beri, Alexis olmadan makyaj yapmamanın benim için daha iyi olduğunu hissettim," diyerek açıklıyor ve görünümünün asilikle olan bağını da şu sözlerle ortaya koyuyor: "Tüm bu insanların çok büyük, çok dikkat çeken makyajlı görünümleri olduğunu fark ettim ve herkesin yaptığının tersini yapmak tam bana göre deyip makyajı tamamen bıraktım.”