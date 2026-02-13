Makyajını sildi, bol eşofmanlarını giydi… Evlat bu, başka şeye benzemez… Anne kız alışveriş turunda

Haberin Devamı

Son günlerde yeni aşkıyla bir kez daha magazin gündeminin bir numaralı ismi olmayı başaran Kim Kardashian’ın ismi her zaman abartılı giyim kuşamı, vücut hatlarını ortaya sermek için seçtiği kostümler, ağır makyajları ve iddialı görüntüsüyle anılıyor.

Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la yeni bir aşka yelken açan Kim Kardashian ortalık bu ilişki hakkındaki konuşmalarla kaynarken yanına kızı Chicago’yu alıp Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde alışverişe çıktı.

45 yaşındaki reality şov yıldızı ve iş kadını, nadiren makyajsız görülüyor ve hatta abartılı görünümleri nedeniyle kız kardeşi Kourtney ile tartışmalar yaşaması da çok konuşulmuştu.

Kim Kardashian bu kez paparazzilere üzerinde gri renkte, bol kesim bir eşofman takımı, arkadan sıkıca toplanıp topuz yapılmış saçları, makyajsız yüzü ve bunu saklamak için taktığı kocaman güneş gözlükleriyle yakalandı.

Kızı Chicago için alışveriş yapan ve elinde torbalarla yürüyen Kim’in ayağında eski eşi Kanye West’in markası Yeezy’den alınmış, eşofmanlarıyla aynı renkte rahat terlikler vardı.

Karşımıza hep ışıltılı dünyasının içinde yaşayan bir ekran yıldızı ve milyarlarla oynayan bir iş kadını olarak çıksa da dört çocuk annesi olan Kim Kardashian eşi Kanye West’ten ayrıldığından beri aslında kendini sadece işlerine değil çocuklarına adamış durumda.

Yıllar yılı aşktan kaçtığını itiraf eden ve aşktan yana yaşadığı hayal kırıklıklarının sonucunda gönül ilişkilerinden uzak duran Kim Kardashian bir yandan bekar anneliğin zorluklarından söz etmeden durmadı.

Ancak bir yandan da kendini işleriyle birlikte sadece çocuklarına adamak istediğinin ve dünyasının merkezinin her zaman çocukları olduğunun altını çizdi.

Kim Kardahian ve Kanye, 2021'de ayrıldıklarını açıkladılar ve ertesi yıl boşandılar. Çiftin bu evlilikten North (12), Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (6) adında dört çocuğu var.

Kim Kardashian en büyük iki çocuğu North ve Saint’i doğurduktan sonra diğer iki çocuğuna ise taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu.

Son zamanlarda büyük tartışmalara yol açan taşıyıcı annelik uygulamasını ilk kullanan ünlülerden olan Kim Kardashian’ın bunu hamilelikleri vücudunu daha çok bozmasın diye tercih ettiği çok konuşulmuş, ünlü yıldız ise bunu reddederek sağlık sebepleriyle bu yöntemi seçtiğini savunmuştu.