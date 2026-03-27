×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Makyajdan çoktan vazgeçti… Sarı saçlarını kendi haline bıraktı… Filtrelere ve yapay zekaya savaş açtı: Olduğum gibi güzelim!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 14:18

Bir dönem hem rol aldığı yapımlarla hem de çarpıcı fiziğiyle oyuncular dünyasının adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi. Özel hayatındaki çalkantılarla da hep gündemde kalan yıldız oyuncu artık bambaşka biri oldu.

Haberin Devamı

Son birkaç yıldır kendi deyimiyle “doğal güzellik devrimi” yapan, makyaj yapmaktan, abartılı saç modellerinden ve göz alıcı giyim tarzından uzaklaşan ünlü oyuncu artık olduğu gibi görülmek, kabul edilmek ve sevilmek istiyor…

Bunu önce kendi hayatına ve davranışlarına uygulayan bir dönemin en büyük seks sembollerinden Pamela Anderson, bu uğurda yapay zekâ karşıtı bir moda kampanyasının da yüzü oldu.

Makyajsız ve filtresiz pozlar vererek katıldığı çekimlerde modanın internetten uzaklaşmasını isteyen Pamela Anderson, American Eagle'a ait Aerie markasının reklamını yaptı.

58 yaşındaki ünlü oyuncunun yer aldığı reklama göre Aerie yeni kampanyasıyla pazarlamasında asla yapay zekâ tarafından üretilen bedenleri veya insanları kullanmayacağına dair sözünü pekiştiriyor.

Haberin Devamı

Pamela Anderson da bu tanıtımlarda makyajsız yüzü ve rötuşsuz fotoğraflarıyla yer alıyor.

Pamela Anderson Vogue Business'a yer aldığı kampanyayla ilgili olarak “Bir kadın, bir tüketici, bir anne olarak, her zaman şunu düşünüyorum: Neler oluyor? Yapay zekâ ile gerçek arasındaki fark nedir? Bunu nasıl bileceğiz? Moda dergilerine bakıp rötuşlanmış ünlüler ve modeller görmek zaten zaman zaman moral bozucu oluyordu, ama bu başka bir seviye.” dedi.

Marka Ekim 2025'te yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüleri yasaklamış, 2014'ten beri de reklamlarında vücut rötuşunu durdurma sözünü vermişti.

Bu hamle satış rakamlarına da yansıdı ve %23'lük bir artış yakalandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMakyaj yapmayı bırakmıştı… Artık giyim kuşam da umurunda değil: Kimseye güzellik borcum kalmadıMakyaj yapmayı bırakmıştı… Artık giyim kuşam da umurunda değil: Kimseye güzellik borcum kalmadıHaberi görüntüle

Birkaç yıl önce Hollywood’u terk edip memleketi Kanada’ya dönen ve doğanın içinde kendine yeni bir hayat kurarak bahçesinde çeşit çeşit çiçekten sebzelere kadar her şeyi yetiştirmeye başlayan Pamela Anderson için bu reklamda yer almak şaşırtıcı bir tercih değil…

Üç sene önce kırmızı halıya sıfır makyajla çıkarak herkesi şaşkına çeviren Pamela Anderson bu kararını "Tüm kadınlar adına fedakârlık yapmaktan çekinmiyorum" diye anlatmış ve "Rötuş veya filtre kullanmıyorum. Bu sadece olduğu gibi ve çok özgürleştirici. Kusursuz bir şekilde mükemmel görünmek çok daha ilginç." demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!