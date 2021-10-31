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Makyaj sanatçısı Güngör Can Şengül hayatını kaybetti... Güngör Can Şengül kimdir, kaç yaşındaydı?

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Makyaj sanatçısı Güngör Can Şengül hayatını kaybetti... Güngör Can Şengül kimdir, kaç yaşındaydı

Makyaj sanatçısı Güngör Can Şengül geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Güngör Can Şengül’ün vefat haberi taraftarı olduğu ve desteklediği Aydınspor’u da yasa boğdu. 23 Eylül'de Arda Türkmen ile nikah masasına oturan Melodi Elbirliler o gün kendisini hazırlayan Güngör Can Şengül'ün vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Alınan bilgiye göre, Bergama’dan Sarıcaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine dönen iki kardeşin bulunduğu Harun Karışmaz (41) yönetimindeki tomobil, önünde seyreden Mehmet Can Şengül'ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından Makyaj sanatçısı Güngör Can Şengül hayatını kaybetti.

Güngör Can Şengül’in vefat haberi ardından meslektaşlarının yanı sıra sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler de taziye mesajı yayınladı. O kadar Üzgünüm ki inanamıyorum gerçek olduğuna, düğünden önce yollarımız kesişmişti ve o gün beni çok mutlu bir gelin yapmıştı Can. Nur içinde yat Can. Gittiğin yere o muhteşem enerjini götürdüğüne eminim.”

Güngör Can Şengül kimdir, kaç yaşındaydı?

Make up artist ve hair stylist Can Şengül'ün 1991 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Lise dönemindeyken babasının mesleği olan kuaförlük sektörüne geçmeye karar verdi. İnsanların hayatlarına ve ruhlarına dokunmak, mutluluklarına katkıda bulunmak kendisine çok etkileyici geldi. 7 sene süren eğitim süreci sonrasında usta - usta öğretici gibi tüm belgeleri hak edip birçok etkinlik, forum gibi organizasyonlarda bulundu.

Makyaj sanatçısı Güngör Can Şengül hayatını kaybetti... Güngör Can Şengül kimdir, kaç yaşındaydı

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