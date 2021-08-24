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Haber Giriş: 24.08.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! 'Abi corona olmuş, ölmüşsün'

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Mahsun Kırmızıgül'ü şaşırtan mesaj! 'Abi corona olmuş, ölmüşsün'

Koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül kendisine atılan 'abi corona olmuş, ölmüşsün' mesajına esprili bir yanıt verdi. Kırmızıgül daha sonra takipçisiyle arsanda geçen diyaloğu paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'den üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalandığını ABD seyahati öncesi öğrenen Kırmızıgül ve kızı 14 gün karantinaya alındı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kırmızıgül aşının önemine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, 'Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. Ve maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım da corona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o iki doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım. Kızım Lavin'im de ise hiçbir şey yok, onun corona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı... Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum." ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgülü şaşırtan mesaj Abi corona olmuş, ölmüşsün

Takipçisinden gelen bir mesaja tepkisiz kalmayan Kırmızıgül, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle paylaştı, 'Yurdumun insanı çok enteresan. Biri bana yazmış. 'Abi duydum corona olmuş ölmüşsün doğru mu?' cevap yazdım. “He öldüm, öbür taraftan yazıyorum sana” Gelen soru; 'Abi oralarda gerçekten huri var mı etrafta?' Beni Cennette hayal etmesi gülümsetti."

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