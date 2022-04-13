Mahsun Kırmızıgül'den boşanan Ece Binay sessizliğini bozdu!

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Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay’ın 6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti. Kırmızıgül, “Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik” dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: “Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık. “

BOŞANMA NEDENİ MESAFELER Mİ?

İddiaya göre; Ece Binay kızı Lavin ile uzun zamandır Amerika'da yaşıyordu, Mahsun Kırmızıgül ayrılığa dayanamadı evliliği bitirme kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram’da yeni bir açıklama yaptı.

EVLİLİK BİRLİĞİMİZ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM ETTİ!

İddialara cevap veren Binay şu mesajı paylaştı:

"İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır. Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığım süreler en fazla iki ya da uç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir. Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır.”

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Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Çiftin 2017 yılında Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı var.