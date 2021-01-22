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Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi

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Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi
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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, “Tabu” adlı yeni bir single hazırladı.

 Daha önce “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum” açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer, şimdilerde ise fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.

Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi

90 KİLODAN 50'YE
90 kilodan 50’ye düşen Tuncer, yeni görüntüsünden mutlu. ‘Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.
Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi


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