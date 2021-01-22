Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer 40 kilo verdi

Daha önce “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum” açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer, şimdilerde ise fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.



90 KİLODAN 50'YE

90 kilodan 50’ye düşen Tuncer, yeni görüntüsünden mutlu. ‘Tabu’nun klip çekimi için fazla kilolarından kurtulmak isteyen Gizem, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.





