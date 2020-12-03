Mahmut Tuncer halaydan vazgeçmedi!
Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amaçlı kendini evde karantinaya alan türkücü Mahmut Tuncer, papağanı ile halay çekti!
Mahmut Tuncer, Insagram hesabından yayınladığı 'halay' videosu ile adından söz ettirmeyi başardı.
'Halay' deyince akla gelen ilk isim olan 59 yaşındaki türkücü esprili gönderisinde, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahmut Tuncer'in "Halaylama" notunu düştüğü paylaşıma, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle