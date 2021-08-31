MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi
Geri Magazin Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:43 | Son Güncelleme:

Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Sibel Can, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde dinleyicilerine rap sürprizi yaptı.

Sibel Can, konserinin ikinci yarısında rap dünyasının sevilen ismi Murda ile birlikte “Aya” şarkısını söyledi. Sanatçı, klibi YouTube’da 200 milyona yakın izlenen şarkıda Murda’ya sesi ve dansıyla eşlik etti.

Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi


Murda, performansının sonunda “Karşınızda çok heyecanlandım” diyerek Sibel Can’ın önünde eğildi. Can da rap’çiye “Aya şarkısını sürekli dinliyorum. Bir sonraki çalışmamızda birlikte bir şeyler yapalım” dedi.

Tara de Vries: Hastalığımı yarışmayla yendim
Tara de Vries: Hastalığımı yarışmayla yendim

Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül konsere Tara De Vries ile geldi. Çift, ilk kez görüntülendi.

Mahmut Kırmızıgül ileTara De Vries, Sibel Can konserinde ilk kez görüntülendi

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi