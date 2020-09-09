Mahkemeden ret kararı

Ünlü şarkıcı bu kez, açıklama yapmayı sürdürerek tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla Seyhan Soylu’nun zorlama hapsine çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, 2 aylık tedbir kararı henüz Soylu’ya tebliğ edilmediği gerekçesiyle Salkım’ın talebini reddetti.