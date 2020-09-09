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Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Mahkemeden ret kararı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mahkemeden ret kararı
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Sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiklerini öne sürdüğü Seyhan Soylu ve Murat Övüç hakkında 2’şer ay tedbir kararı aldıran Yeşim Salkım, bir kez daha mahkemeye başvurdu.

Ünlü şarkıcı bu kez, açıklama yapmayı sürdürerek tedbir kararını ihlal ettiği iddiasıyla Seyhan Soylu’nun zorlama hapsine çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, 2 aylık tedbir kararı henüz Soylu’ya tebliğ edilmediği gerekçesiyle Salkım’ın talebini reddetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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