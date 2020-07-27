Mahkemeden Polat Yağcı'ya ret!

Yağcı, Salkım’ın hakaretleri nedeniyle son derece yıprandığını ve bu içeriklerin silinmesi için mahkemeden erişimin engellenmesi kararı aldırmak istediğini dilekçesinde belitti. Ayrıca bu durumdan korunmak istediğini de ifade etti. Ancak mahkeme, magazinsel olan ve tarafların reklamlarını yapmaya hizmet eden bu tür taleplerin “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında olmadığı gerekçesiyle yapımcının talebini reddetti.