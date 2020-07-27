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Haber Giriş: 27.07.2020 - 06:49,Son Güncelleme:

Mahkemeden Polat Yağcı'ya ret!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mahkemeden Polat Yağcı'ya ret!
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Yapımcı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla Yeşim Salkım’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Yağcı, Salkım’ın hakaretleri nedeniyle son derece yıprandığını ve bu içeriklerin silinmesi için mahkemeden erişimin engellenmesi kararı aldırmak istediğini dilekçesinde belitti. Ayrıca bu durumdan korunmak istediğini de ifade etti. Ancak mahkeme, magazinsel olan ve tarafların reklamlarını yapmaya hizmet eden bu tür taleplerin “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında olmadığı gerekçesiyle yapımcının talebini reddetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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