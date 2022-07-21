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Mahkemeden İbrahim Tatlıses'e kötü haber

#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlı#Korunma Talebi
Mahkemeden İbrahim Tatlısese kötü haber
Özge Eğrikar

OĞLU Ahmet Tatlıses hakkında korunma talebinde bulunan İbrahim Tatlıses ret yanıtını aldı.

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Sanatçı, bir TV kanalında oğluna 7 dükkân verdiğini ve hepsini batırdığını söylemiş, Ahmet Tatlıses de “Akıl sağlığıyla ilgili şüphelerim var” diyerek babasına vasi atanması için dava açmıştı.

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Sanatçı, bu davanın ardından mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Mahkeme, taraflar arasındaki olayların magazin basınına yansıyan ve maddi çekişmelerden kaynaklı olaylar olduğu gerekçesiyle korunma talebini reddetti. 

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'VASİ ATANMASINI İSTİYORUZ'

Ahmet Tatlıses vasi atanması için açtıları davayı avukatı Necmi Uğur Çelikel aracılığı ile duyurmuştu:

"Müvekkil Ahmet Tatlıses , babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız. Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."

 

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#İbrahim Tatlıses#Ahmet Tatlı#Korunma Talebi

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