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Haber Giriş: 27.03.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Mahkeme üç yıl sürdü! Melis Sözen'e güzel haber...

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mahkeme üç yıl sürdü! Melis Sözen'e güzel haber...

Oyuncu Melisa Sözen, Evrensel Filmcilik AŞ’ye açtığı davayı kazandı.

Oyuncu 16 Kasım 2017’de Evrensel Filmcilik’le sözleşme imzalayarak “Babamın Günahları” dizisinde rol aldı. Ancak Sözen şirketin 4’üncü bölümün oyunculuk ücreti 49 bin lirayı kendisine ödemediğini iddia ederek dava açtı.

3 yıldır görülen davanın karar duruşmasına Sözen’in avukatı ile Evrensel Film şirketinin avukatı katıldı. Mahkeme, şirketin Sözen’in ücretini 8 bin lira icra inkar tazminatıyla ödemesine hükmetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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