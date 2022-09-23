Mahkeme salonlarından çıkmıyordu: Sonunda avukat sevgili buldu... İşte Johnny Depp'in yeni aşkı

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ESKİ SEVGİLİLERİ GÖSTERİ DÜNYASINDAN

Bugüne kadar sevgililerini ağırlıklı olarak gösteri dünyasından seçen Depp, bu kez belki de son yıllarda vaktinin büyük bölümünü mahkeme salonlarında geçirdiği için bir hukukçuya gönül verdi.

LONDRA'DAKİ DAVADA AKTÖRÜN AVUKATIYDI

ABD magazin basınına göre Johnny Depp'in yeni sevgilisi de bir dönem kendi hukuk ekibinde yer alan avukat Joelle Rich. 37 yaşındaki Rich, geçen yıl Londra'da görülen ve Depp'in kaybettiği iftira davasında aktörün hukuk ekibinde yer alıyordu. Bir başka deyişle söylemek gerekirse avukat Rich, o davayı kaybetti ama Depp'in kalbini kazandı.

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İKİ ÇOCUK ANNESİ VE EŞİNDEN BOŞANMA AŞAMASINDA

Bu arada Johnny Depp'in sevgilisi olduğu ileri sürülen Rich'in evli olduğu fakat eşi Jonathan'dan ayrı yaşadığı belirtiliyor. İleri sürülenlere göre iki çocuk sahibi olan çiftin yasal olarak boşanma süreçleri henüz tamamlanmadı.

ABD'DEKİ DURUŞMALARDA DA HEP YANINDAYDI

Bu arada Joelle Rich'in, 58 yaşındaki Depp'in, eski eşi Amber Heard ile hesaplaştığı ABD'deki iftira davasının duruşmaları sırasında da yanından hiç ayrılmadığı ortaya çıktı. Londra merkezli bir hukuk firmasında görev yapan Rich, o duruşmalar sırasında Depp'in hukuk ekibinde yer almıyordu.

PROFESYONEL DEĞİL DUYGUSAL SEBEPLERLE

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, Londra'da çalışan Joelle Rich'in aslında ABD'deki duruşmalarda profesyonel nedenlerle bulunmadığını amacının Depp'i desteklemek olduğunu ileri sürdü.

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DURUŞMALAR SIRASINDA DA AŞK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI: ABD'nin Virginia kentindeki o duruşmalara hem Johnny Depp hem de Amber Heard'ün birbirlerine yönelttiği suçlamalar damgasını vurdu. Bazıları kamuoyu tarafından bilinen bazıları da ilk kez duyulan bütün o dudak uçuklatan iddialar arasında Depp yine bir aşk söylentisiyle gündeme geldi.

ABD'DEKİ AVUKATIYLA BİRLİKTE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

O iddialara göre Depp ile avukatı Camille Vasquez, aşk yaşıyordu. Buna neden olan ise Vasquez ile müvekkili Johnny Depp'in duruşma salonunda sergilediği samimiyetti. Fakat avukat Vasquez bütün bu iddiaları yalanladı. Camille Vazquez bütün bu iddiaların "cinsiyetçi" ve "etik dışı" olduğunu söyledi.

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'MÜŞTERİLERİMİ ÇOK UMURSUYORUM'

Ardından da geçen temmuz ayında People dergisine yaptığı açıklamada "Müşterilerimi çok umursuyorum ve açıkça görüldüğü üzere de onlarla duruşmalar sırasında yakınlaşırız. Fakat "biz" derken bütün ekibi kast ediyorum. Buna Johnny de dahil" diye konuştu.

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'O KADAR DA ŞAŞIRMADIM'

Johny Depp ile dört buçuk yıldır birlikte çalıştıklarını ve o süreçte de arkadaş olduklarını anlattı Vasquez. Johnny Depp ile kendisi hakkında ortaya atılan aşk söylentilerinin "talihsiz" ve "hayal kırıklığı yaratıcı" olduğunu ekleyen Camille Vasquez "Bütün bunlara o kadar da şaşırmadığını" söyledi. O süreçte Camille Vasquez'in bir İngiliz iş insanıyla ciddi bir ilişki yaşadığı da ortaya çıktı.

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DÖVMEYİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI: Bu arada Johnny Depp de Ryder ile o büyük aşkı yaşadıkları sırada vücuduna Winona Forever (Sonsuza kadar Winona) yazılı dövmeyi yaptırmıştı. Depp ayrılığın ardından o dövmeden kurtulmak ya da değiştirmek için çaba harcamıştı.

Johnny Depp, bugüne kadar genellikle gösteri dünyasından ünlü kadınlarla yaşadığı gönül ilişkileriyle biliniyor. İlk ve en medyatik aşklarından birini 1989 ile 1993 arasında Winona Ryder ile yaşadı. Aşkları, gösteri dünyasının tarihine geçen Johnny Depp ile Winona Ryder, 1989 yılında bir Film galasında tanıştılar ve flört etmeye başladılar. Flörtün beşinci ayında nişanlandılar. Fakat olağanüstü bir medya ilgisi altındaki aşkları dört sene sonra bitti. Winona Ryder, 2001 yılında verdiği bir röportajda bu ayrılık kararının hiç de kolay olmadığını anlatmıştı. Ryder, Johnny Depp ile sürdürdüğü ilişkiyi "Tekrar yaşayacağımdan emin olamadığım derin bir aşk" diye tanımlamıştı aynı röportajda.

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LEHİNE TANIKLIK YAPTI: Kate Moss, ABD'deki duruşmalar sırasında eski sevgilisi Depp lehine tanıklık yaptı. Depp'ten şiddet gördüğünü ileri süren Amber Heardş, aktörün eski sevgilisi Kate Moss'u da merdivenlerden ittiğini ileri sürdü. Fakat Moss, duruşma sırasındaki tanıklığında Karayiplerdeki tatilleri sırasında kendisinin merdivenden kayıp düştüğünü. Depp'in ise gelip hemen kendisine yardım ettiğini ve tıbbi yardım almasını sağladığını anlattı.

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Deppp, Ryder'dan ayrıldıktan sonra yine döneminin bir başka ünlüsüyle top model Kate Moss ile büyük bir aşk yaşadı. Depp, Ryder'dan ayrıldıktan bir yıl sonra, 1994'te bu kez o sıralarda kariyer basamaklarını hızla tırmanan model Kate Moss ile birlikte olmaya başladı. Gösteri dünyasının iki yıldızı arasındaki bu aşk da basının gündeminde hep ilk sıralarda yer aldı. Çift, 1997 yılında ayrıldı. Kate Moss da bu ayrılığın ardından uzun süre toparlanamadığını anlatmıştı çeşitli röportajlarında. Depp'ten ayrıldıktan sonra uzun süre ağladığını itiraf etti Moss. Johnny Depp'in kendisine çok iyi baktığını belirten Moss, ayrıldıktan sonra özellikle de bunun eksikliğini duyduğunu itiraf etti.

14 YILLIK İLİŞKİ HEARD UĞRUNA BİTTİ

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'den önce 14 yıl boyunca Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile aşk yaşadı. Hatta onun uğruna vaktinin büyük bir bölümünü Fransa'da geçirmeye başladı. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, 2012 yılında yollarını ayırdı. Bunun nedeni de Depp'in The Rum Diary filmindeki rol arkadaşı Amber Heard ile aşk yaşamasıydı.

AYRILIKLARI GÜRÜLTÜLÜ OLDU

Heard ile Depp, 2015 yılında evlendiler, ama evlilikleri uzun sürmedi. İki yıl sonra olaylı bir şekilde boşandılar. Eski çift arasındaki hesaplaşma da henüz bitmemiş gibi görünüyor.