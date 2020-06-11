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Magazin
Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Magazin olayları bu hafta gündemi belirledi! İşte kayıplar, ayrılıklar, aşklar!

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Magazin olayları bu hafta gündemi belirledi! İşte kayıplar, ayrılıklar, aşklar!
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Her perşembe haftanın magazin olaylarını Ferit Ömeroğlu’nun yorumlarıyla Hürriyet Podcast’in de masaya yatırıyoruz. Bu haftanın magazin gündemi bir hayli yoğun…

Sanat dünyasının usta ismi Ayşegül Atik’in aramızdan ayrılışı, evliliklerine son veren ünlü çiftler, Coşkun Sabah’ın gündemden düşmeyen gelir açıklaması ve daha fazlası çarpıcı başlıklar ve yorumlarla sizlerle…

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