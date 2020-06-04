Magazin gündeminde tansiyon yüksek! İşte öne çıkan başlıklar

Bu haftanın öne çıkan haberleri de bir hayli konuşuluyor. Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses arasında ne yaşandı? Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek açıklamasıyla neyi amaçladı? Beren Saat Kenan Doğulu ile ilgili yaptığı paylaşımda ne anlattı? Hepsi ve daha fazlası ile ilgili detaylar, yorumlar sizlerle…

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