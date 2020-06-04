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Magazin
Haber Giriş: 04.06.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Magazin gündeminde tansiyon yüksek! İşte öne çıkan başlıklar

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Magazin gündeminde tansiyon yüksek! İşte öne çıkan başlıklar
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Her perşembe haftanın öne çıkan magazin olayları Hürriyet Kelebek Podcasti'nde Ferit Ömeroğlu'nun yorumları ile sizlerle...

Bu haftanın öne çıkan haberleri de bir hayli konuşuluyor. Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses arasında ne yaşandı? Biran Damla Yılmaz Engin Akyürek açıklamasıyla neyi amaçladı? Beren Saat Kenan Doğulu ile ilgili yaptığı paylaşımda ne anlattı? Hepsi ve daha fazlası ile ilgili detaylar, yorumlar sizlerle…

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